Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42874

16 марта 2020, 18:08



Материнский капитал будет оформляться проактивно.

Одно из главных нововведений - распространение программы маткапитала на первого ребёнка. Все семьи, в которых первенец рождён или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. С 12 марта 2020 года мамы могут обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда, МФЦ или через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России за оформлением сертификата на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребёнок, материнский капитал увеличен на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвёртого и любого следующего ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребёнка появились до введения материнского капитала). Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня оказывают соответствующие госуслуги в ускоренном режиме. Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля 2020 года Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов. Это означает, что после появления ребёнка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Для семей с приёмными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приёмные родители. Кроме того, утверждённые изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подаётся заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России. Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Фото Ирины Яринской

Просмотров:244 Президент России Владимир Путин 1 марта 2020 г. подписал Федеральный закон № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала». Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.Одно из главных нововведений - распространение программы маткапитала на первого ребёнка. Все семьи, в которых первенец рождён или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. С 12 марта 2020 года мамы могут обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда, МФЦ или через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России за оформлением сертификата на материнский капитал.Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребёнок, материнский капитал увеличен на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвёртого и любого следующего ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребёнка появились до введения материнского капитала).Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня оказывают соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля 2020 года Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов. Это означает, что после появления ребёнка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.Для семей с приёмными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приёмные родители.Кроме того, утверждённые изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подаётся заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России.Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года.Фото Ирины Яринской