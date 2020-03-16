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16 марта 2020, 18:09

Завершилось весеннее первенство Норильска по мини-футболу среди игроков 2010-2011 годов рождения.


В играх участвовало шесть команд воспитанников спортивной школы № 6. Сильнейших выявляли по круговой системе.
Победу отпраздновала команда «Никель» под руководством тренера Алексея Брусенцова, в пяти играх набравшая максимальное количество очков. Второе место занял «Север» (тренер Вадим Фатеев), третьей стала «Смена» (тренер Николай Павлов). При этом серебряный призёр обошёл своего преследователя только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей – у обеих команд по девять набранных очков в турнире. Следом в турнирной таблице расположились «Горняк» (тренер Константин Букатин), «Надежда» (тренер Довлет Мамаев) и «Снайперы» (тренер Дмитрий Щеглов).
По итогам соревнований были определены и лучшие игроки в каждой из команд: Егор Евков – «Никель», Никола Лепин – «Север», Максим Деменчук – «Смена», Богдан Хулапов – «Горняк», Роман Менюшев – «Надежда» и Фёдор Пирогов – «Снайперы».
Также добавим, что продолжаются игры первенства и среди игроков 2008-2009 годов рождения. Там участвуют семь команд, среди которых лидирует «Горняк».
Фото СШ-6
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14:42   Актуализирован регламент по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения. 12:45   Зампрокурора края Виталий Степанов проведёт в Норильске приём граждан 16 марта.
12:14   Новости о распространении коронавируса в Норильске оказались фейком. 12:13   В Норильске подходят к концу отборочные игры Ночной хоккейной лиги.
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15:20   Депутаты краевого парламента поддержали проект закона о поправках в Конституцию России. 14:29   Завтра норильчане могут обратиться к руководителям города и лично к Ринату Ахметчину.
14:24   Сегодня профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. 14:23   Уже завтра МФК «Норильский никель» провёдет первый финальный матч Кубка России.
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