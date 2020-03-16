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16 марта 2020, 18:51



Норильск подвёл итоги акции «Открытая премьера» XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино.

Акция проходила в нашем городе впервые. С 11 по 13 марта в кинокомплексе «Родина» юные норильчане смотрели сборные мультипликационные программы фестиваля, а после - голосовали поднятием руки за лучшие, по их мнению, мультфильмы. В список лучших картин вошли: - м/ф «Белка и Стрелка. Тайна Космоса» (0+); - м/ф «Базилик Фет-Фрумос и царская дочь» (6+); м/ф «Король и груша»(6+); - м/ф «Галчонок» (12+); м/ф «Свинг» (12+); - по программе «Союзмультфильм» - равное количество голосов у м/ф «Петя и волк» и м/ф «Простоквашино». Кинотеатр благодарит организаторов XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино за сотрудничество и предоставленную возможность стать его частью.

Просмотров:183 Акция проходила в нашем городе впервые. С 11 по 13 марта в кинокомплексе «Родина» юные норильчане смотрели сборные мультипликационные программы фестиваля, а после - голосовали поднятием руки за лучшие, по их мнению, мультфильмы.В список лучших картин вошли:- м/ф «Белка и Стрелка. Тайна Космоса» (0+);- м/ф «Базилик Фет-Фрумос и царская дочь» (6+); м/ф «Король и груша»(6+);- м/ф «Галчонок» (12+); м/ф «Свинг» (12+);- по программе «Союзмультфильм» - равное количество голосов у м/ф «Петя и волк» и м/ф «Простоквашино».Кинотеатр благодарит организаторов XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино за сотрудничество и предоставленную возможность стать его частью.