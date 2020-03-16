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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
20:43 Норильским школьникам продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом.
18:52 Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Красноярском крае.
18:51 Норильск подвёл итоги акции «Открытая премьера» XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино.
18:09 Завершилось весеннее первенство Норильска по мини-футболу среди игроков 2010-2011 годов рождения.
18:08 Материнский капитал будет оформляться проактивно.
17:43 Завершился Кубок Норильска по армрестлингу.
17:41 Норильская транспортная прокуратура обнаружила в Хатангском морском торговом порту нарушения в обращении с отходами.
17:40 В Норильске стартовало личное первенство города по классическим шахматам.
17:39 В апреле-мае ветераны получат выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
17:00 МФК «Норильский никель» побеждает в первом финальном матче Кубка России по мини-футболу.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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