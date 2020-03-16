Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42877

16 марта 2020, 18:52



Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Красноярском крае.

Согласно документу, министерству здравоохранения Красноярского края поручено организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Красноярский край из иностранных государств, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Кроме этого, минздраву поручено обеспечить работу круглосуточной горячей линии для граждан по телефонам: 8-800-100-56-53, +7 (391) 223-83-08. Министерству цифрового развития Красноярского края поручено организовать предоставление информации по вопросам коронавирусной инфекции в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Региональным министерству социальной политики, минздраву и агентству молодёжной политики поручено организовать работу социальных служб и волонтёров по оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства или месту пребывания, по доставке им продуктов и лекарств. Согласно указу, работодателям рекомендовано организовать ежедневное измерение температуры тела у работников; в случае выявления респираторных симптомов предлагать незамедлительно обратиться за получением первичной медико-санитарной помощи; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции. Руководителям организаций начального, основного и среднего образования поручено установить для обучающихся каникулы с 17 по 31 марта 2020 года. Руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, осуществлять с 17 марта 2020 года образовательную деятельность с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления муниципальных образований края, организациям всех форм собственности рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, организаторами которых они являются, либо перенести их на более поздний срок. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:470 Губернатор Александр Усс подписал указ «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». Об этом сообщается на официальном портале региона.Согласно документу, министерству здравоохранения Красноярского края поручено организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Красноярский край из иностранных государств, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.Кроме этого, минздраву поручено обеспечить работу круглосуточной горячей линии для граждан по телефонам: 8-800-100-56-53, +7 (391) 223-83-08.Министерству цифрового развития Красноярского края поручено организовать предоставление информации по вопросам коронавирусной инфекции в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.Региональным министерству социальной политики, минздраву и агентству молодёжной политики поручено организовать работу социальных служб и волонтёров по оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства или месту пребывания, по доставке им продуктов и лекарств.Согласно указу, работодателям рекомендовано организовать ежедневное измерение температуры тела у работников; в случае выявления респираторных симптомов предлагать незамедлительно обратиться за получением первичной медико-санитарной помощи; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции.Руководителям организаций начального, основного и среднего образования поручено установить для обучающихся каникулы с 17 по 31 марта 2020 года.Руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, осуществлять с 17 марта 2020 года образовательную деятельность с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.Органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления муниципальных образований края, организациям всех форм собственности рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, организаторами которых они являются, либо перенести их на более поздний срок.Фото Владимира Макушкина