Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42882

17 марта 2020, 11:23



По состоянию на 16 марта 2020 г. случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Красноярском крае не зарегистрировано.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 390 человек. За всеми гражданами, прибывшими с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по медицинским показаниям проводится лабораторное обследование. Его уже прошли 1071 житель нашего региона, вирус не выявлен. Данное обследование проводится лицам с признаками респираторных заболеваний по медицинским показаниям (прибывшие на территорию края менее 14 дней назад из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции). Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует всем гражданам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса: - передавать сведения о месте и датах пребывания, возвращения на горячую линию 8(391)226-89-94 и оставаться дома (по месту пребывания); - при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь. Все лица, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции в течение 14 дней после прибытия должны быть незамедлительно изолированы. Прибывшие из других государств, неблагополучных коронавирусной инфекции, изолируются на дому (по месту пребывания) при обращении. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики и воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. По вопросам новой вирусной инфекции можно обращаться в круглосуточный call-центр по номеру 8-800-100-56-53. На фото www.kja.aero изолятор в красноярском международном аэропорту, подготовленный на случай выявления пассажиров с высокой температурой тела и другими симптомами

Просмотров:221 Об этом сегодня сообщается на официальном сайте регионального минздрава.Под медицинским наблюдением на дому находятся 390 человек. За всеми гражданами, прибывшими с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по медицинским показаниям проводится лабораторное обследование. Его уже прошли 1071 житель нашего региона, вирус не выявлен. Данное обследование проводится лицам с признаками респираторных заболеваний по медицинским показаниям (прибывшие на территорию края менее 14 дней назад из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции).Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует всем гражданам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса:- передавать сведения о месте и датах пребывания, возвращения на горячую линию 8(391)226-89-94 и оставаться дома (по месту пребывания);- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь.Все лица, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции в течение 14 дней после прибытия должны быть незамедлительно изолированы. Прибывшие из других государств, неблагополучных коронавирусной инфекции, изолируются на дому (по месту пребывания) при обращении.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики и воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.По вопросам новой вирусной инфекции можно обращаться в круглосуточный call-центр по номеру 8-800-100-56-53.На фото www.kja.aero изолятор в красноярском международном аэропорту, подготовленный на случай выявления пассажиров с высокой температурой тела и другими симптомами