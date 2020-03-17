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17 марта 2020, 11:44



«Тотальный диктант – 2020» переносится на осень.

Штаб всемирной просветительской акции опубликовал официальное обращение о переносе «Тотального диктанта» в связи с эпидемией коронавируса. Ранее сообщалось, что акция пройдёт 4 апреля. Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта. «Очные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты, но на проведение онлайн-курсов повлиять ничего не может: они будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке», - отмечают в штабе.

Просмотров:155 Штаб всемирной просветительской акции опубликовал официальное обращение о переносе «Тотального диктанта» в связи с эпидемией коронавируса. Ранее сообщалось, что акция пройдёт 4 апреля.Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта.«Очные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты, но на проведение онлайн-курсов повлиять ничего не может: они будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке», - отмечают в штабе.