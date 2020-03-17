Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42884

17 марта 2020, 12:45



В красноярском международном аэропорту рассказали о мерах, которые предпринимаются для профилактики заражения коронавирусом.

В первую очередь усилена интенсивность обработки всех «контактных» поверхностей — каждые два часа сотрудники протирают специальными дезинфицирующими средствами все поручни, кнопки лифта и сиденья, расположенные в зонах ожидания. Работники, контактирующие с пассажирами, используют средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), сообщает newslab.ru. «Все сотрудники дважды в течение смены проходят измерение температуры тела, — рассказывают в аэропорту. — В терминале продолжается размещение во всех зонах специальных средств для дезинфекции рук. Напомним, что в аэропорту реализована система «сухие руки», а значит, для того чтобы посетить санузел, вам не нужно контактировать с кранами, дозаторами мыла, сушилками рук». На случай выявления пассажиров с высокой температурой тела и другими симптомами коронавируса в аэропорту даже создали изолятор. Фото красноярского международного аэропорта

Просмотров:180 В первую очередь усилена интенсивность обработки всех «контактных» поверхностей — каждые два часа сотрудники протирают специальными дезинфицирующими средствами все поручни, кнопки лифта и сиденья, расположенные в зонах ожидания. Работники, контактирующие с пассажирами, используют средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), сообщает newslab.ru.«Все сотрудники дважды в течение смены проходят измерение температуры тела, — рассказывают в аэропорту. — В терминале продолжается размещение во всех зонах специальных средств для дезинфекции рук. Напомним, что в аэропорту реализована система «сухие руки», а значит, для того чтобы посетить санузел, вам не нужно контактировать с кранами, дозаторами мыла, сушилками рук».На случай выявления пассажиров с высокой температурой тела и другими симптомами коронавируса в аэропорту даже создали изолятор.Фото красноярского международного аэропорта