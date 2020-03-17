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17 марта 2020, 14:21



Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны.

Закон о поправке в Конституцию РФ, которые Конституционный суд (КС) рассматривал на соответствие Основному закону страны по запросу президента России, признан соответствующим Конституции, говорится в заключении инстанции. Кроме того, КС в документе также высказал своё мнение по наиболее значимым поправкам, которые вызвали наибольшую дискуссию в обществе на этапе их обсуждения. Как сообщает ТАСС, после решения КС, как ожидается, глава государства издаст указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок. Голосование пройдёт 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днём. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции РФ. В своём заключении Конституционный суд указывает, что общероссийское голосование соответствует демократическим стандартам и усилит конституционную законность вносимых поправок. Новых поправок много. Это положения о запрете на отчуждение части территории РФ, об исторически сложившемся государственном единстве страны, о почитании памяти защитников Отчества, о защите исторической правды, о русском языке как языке государствообразующего народа, о признании культуры уникальным народным наследием, о принятии мер по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности и т. д. И все эти поправки, как сказал суд, не могут расцениваться и применяться как «устанавливающие государственную или обязательную идеологию». Поправки не изменяют принципы плюралистической демократии и светского характера Российского государства, не вводят какие-либо ограничения прав и свобод человека и гражданина, недопустимых с точки зрения положений глав 1 и 2 Конституции, пишет «Российская газета». В частности, касаемо поправки о внесении в Конституцию РФ упоминания о Боге, суд в заключении отметил, что такая норма в Основном законе не вводит обязательность религиозных убеждений, а подчеркивает необходимость их учёта в государственной политике. Закрепление в Конституции РФ норм о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и гарантированной индексации пенсий носит, как считают в КС, характер противодействия инфляции. КС в документе также разъясняет вопрос о том, что действующий глава государства в случае вступления поправок в законную силу, сможет заново баллотироваться на президентский срок после 2024 года. Суд указывает, что это не противоречит основному закону страны и отмечает, что поскольку изменения в Конституции РФ должны быть поддержаны голосованием россиян, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа, что «придаёт решению дополнительную конституционную легитимность». Фото Антона Новодережкина/ТАСС

Просмотров:138 Закон о поправке в Конституцию РФ, которые Конституционный суд (КС) рассматривал на соответствие Основному закону страны по запросу президента России, признан соответствующим Конституции, говорится в заключении инстанции. Кроме того, КС в документе также высказал своё мнение по наиболее значимым поправкам, которые вызвали наибольшую дискуссию в обществе на этапе их обсуждения.Как сообщает ТАСС, после решения КС, как ожидается, глава государства издаст указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок. Голосование пройдёт 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днём. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции РФ.В своём заключении Конституционный суд указывает, что общероссийское голосование соответствует демократическим стандартам и усилит конституционную законность вносимых поправок.Новых поправок много. Это положения о запрете на отчуждение части территории РФ, об исторически сложившемся государственном единстве страны, о почитании памяти защитников Отчества, о защите исторической правды, о русском языке как языке государствообразующего народа, о признании культуры уникальным народным наследием, о принятии мер по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности и т. д. И все эти поправки, как сказал суд, не могут расцениваться и применяться как «устанавливающие государственную или обязательную идеологию». Поправки не изменяют принципы плюралистической демократии и светского характера Российского государства, не вводят какие-либо ограничения прав и свобод человека и гражданина, недопустимых с точки зрения положений глав 1 и 2 Конституции, пишет «Российская газета».В частности, касаемо поправки о внесении в Конституцию РФ упоминания о Боге, суд в заключении отметил, что такая норма в Основном законе не вводит обязательность религиозных убеждений, а подчеркивает необходимость их учёта в государственной политике.Закрепление в Конституции РФ норм о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и гарантированной индексации пенсий носит, как считают в КС, характер противодействия инфляции.КС в документе также разъясняет вопрос о том, что действующий глава государства в случае вступления поправок в законную силу, сможет заново баллотироваться на президентский срок после 2024 года. Суд указывает, что это не противоречит основному закону страны и отмечает, что поскольку изменения в Конституции РФ должны быть поддержаны голосованием россиян, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа, что «придаёт решению дополнительную конституционную легитимность».Фото Антона Новодережкина/ТАСС