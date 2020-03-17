Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42886

17 марта 2020, 14:35



В Норильске прошёл первый в этом году день приёма граждан.

Встречи представителей власти с норильчанами проводятся ежеквартально с 2014 года. Приём проходит в МФЦ Центрального района и в территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. В этот раз большинство обращений касались социального обслуживания и жилищного обеспечения. Кто-то решал личные проблемы, а кто-то просил не только за себя. Так, норильчанка Марина Лунёва, пришедшая на приём к главе города Ринату Ахметчину, ратовала за пенсионеров, которые получают талоны на горячее питание. На 15 обедов в месяц стоимостью 220 рублей могут рассчитывать малоимущие горожане – это так называемая спонсорская помощь от «Норникеля». «Отоварить» талоны можно только в столовой механического завода. А туда, говорит Марина Витальевна, пожилым людям добираться сложновато. Вот и получается, что регулярно пообедать удаётся единицам, а остальные приезжают один-два раза в месяц и набирают продукты, на которые действует общепитовская наценка. Было бы намного удобнее, уверена Марина Лунёва, если бы талонами можно было «рассчитываться» в магазинах торговой сети «Подсолнух». Такое предложение Ринату Ахметчину показалось интересным: - Помощь от компании в виде талонов на питание люди получают уже много лет. И сейчас прозвучала хорошая идея. Я готов переговорить с руководством Заполярного филиала и думаю, что никаких проблем не возникнет. За улучшение условий жизни пожилых норильчан пришли просить и супруги Старостины. Они обратились к председателю городского Совета Александру Пестрякову с просьбой поскорее решить вопрос о льготах для детей войны Норильска. Ведь федеральный закон о мерах соцподдержки этой категории граждан так и не принят, его утверждение откладывалось Госдумой уже восемь раз. - Было бы логичным ещё раз обратить внимание на эту проблему. Закрепление статуса детей войны позволило бы ввести для них льготы на федеральном, краевом и муниципальном уровнях, - высказал своё мнение по данному вопросу Александр Пестряков. Всего за консультацией к специалистам обратились 64 человека, было задано 73 вопроса. Следующий приём граждан состоится в конце июня.

Просмотров:126 Руководители города и начальники управлений администрации, а также депутаты горсовета помогали горожанам в решении насущных проблем.Встречи представителей власти с норильчанами проводятся ежеквартально с 2014 года. Приём проходит в МФЦ Центрального района и в территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. В этот раз большинство обращений касались социального обслуживания и жилищного обеспечения. Кто-то решал личные проблемы, а кто-то просил не только за себя. Так, норильчанка Марина Лунёва, пришедшая на приём к главе города Ринату Ахметчину, ратовала за пенсионеров, которые получают талоны на горячее питание. На 15 обедов в месяц стоимостью 220 рублей могут рассчитывать малоимущие горожане – это так называемая спонсорская помощь от «Норникеля». «Отоварить» талоны можно только в столовой механического завода. А туда, говорит Марина Витальевна, пожилым людям добираться сложновато. Вот и получается, что регулярно пообедать удаётся единицам, а остальные приезжают один-два раза в месяц и набирают продукты, на которые действует общепитовская наценка. Было бы намного удобнее, уверена Марина Лунёва, если бы талонами можно было «рассчитываться» в магазинах торговой сети «Подсолнух». Такое предложение Ринату Ахметчину показалось интересным:- Помощь от компании в виде талонов на питание люди получают уже много лет. И сейчас прозвучала хорошая идея. Я готов переговорить с руководством Заполярного филиала и думаю, что никаких проблем не возникнет.За улучшение условий жизни пожилых норильчан пришли просить и супруги Старостины. Они обратились к председателю городского Совета Александру Пестрякову с просьбой поскорее решить вопрос о льготах для детей войны Норильска. Ведь федеральный закон о мерах соцподдержки этой категории граждан так и не принят, его утверждение откладывалось Госдумой уже восемь раз.- Было бы логичным ещё раз обратить внимание на эту проблему. Закрепление статуса детей войны позволило бы ввести для них льготы на федеральном, краевом и муниципальном уровнях, - высказал своё мнение по данному вопросу Александр Пестряков.Всего за консультацией к специалистам обратились 64 человека, было задано 73 вопроса. Следующий приём граждан состоится в конце июня.