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17 марта 2020, 14:59



Норильский тхэквондист стал победителем первенства региона среди юниоров 15-17 лет. Теперь ему предстоит выступить на всероссийской арене.

- Несколько человек прошли по одному сопернику, на втором проигрывали. В целом технически они были готовы хорошо, подкачала функциональная готовность, не хватило дыхалки, - отметил тренер спортсменов Сергей Никуличев. Тем не менее один из семёрки, Ильяс Беделов, стал лучшим в категории до 51 кг, победив троих соперников. Последние три года он стабильно входит в сборную региона и уже завоевал путёвку на первенство страны, но сначала всё же предстоит показать себя на первенстве СФО, которое пройдёт уже 28 марта. Надо сказать, что у него уже есть опыт выступления на первенстве страны – в прошлом году он стал пятым, и тренеры надеются, что в этом году Ильяс сможет войти в медальный зачёт. А благодаря тому что он свою путёвку на Россию уже завоевал, у наших спортсменов есть возможность получить на СФО ещё одну путёвку на первенство России.

Просмотров:127 Соревнования собрали около сотни лучших тхэквондистов края, Норильск был представлен командой из семерых спортсменов. Трое из них дебютировали на соревнованиях такого уровня.- Несколько человек прошли по одному сопернику, на втором проигрывали. В целом технически они были готовы хорошо, подкачала функциональная готовность, не хватило дыхалки, - отметил тренер спортсменов Сергей Никуличев.Тем не менее один из семёрки, Ильяс Беделов, стал лучшим в категории до 51 кг, победив троих соперников. Последние три года он стабильно входит в сборную региона и уже завоевал путёвку на первенство страны, но сначала всё же предстоит показать себя на первенстве СФО, которое пройдёт уже 28 марта. Надо сказать, что у него уже есть опыт выступления на первенстве страны – в прошлом году он стал пятым, и тренеры надеются, что в этом году Ильяс сможет войти в медальный зачёт. А благодаря тому что он свою путёвку на Россию уже завоевал, у наших спортсменов есть возможность получить на СФО ещё одну путёвку на первенство России.