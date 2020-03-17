Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42888

17 марта 2020, 14:59



Норильский театр отменил все спектакли.

Все спектакли Норильского Заполярного театра драмы отменены на период с 17 по 31 марта. Вернуть деньги за билеты можно в кассе театра. Телефоны для справок: 22-68-69, 22-70-43. Если вы приобрели билеты онлайн через сайт театра, то необходимо обратиться в службу поддержки support@radario.co, +7 800-555-36-05 (c 7.00 до 23.00 по мск).

Просмотров:180 В связи с указом губернатора Красноярского края, в учреждениях культуры региона с 17 марта отменяются все массовые мероприятия.Все спектакли Норильского Заполярного театра драмы отменены на период с 17 по 31 марта. Вернуть деньги за билеты можно в кассе театра. Телефоны для справок: 22-68-69, 22-70-43.Если вы приобрели билеты онлайн через сайт театра, то необходимо обратиться в службу поддержки support@radario.co, +7 800-555-36-05 (c 7.00 до 23.00 по мск).