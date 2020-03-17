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17 марта 2020, 15:07



Снегоплавильная установка и электророзетки для обогрева машин могут появиться во дворе на Талнахской, 10.

Именно он победил в конкурсе на создание комфортной дворовой территории. Вчера на Кухне городских идей Агентства развития Норильска прошла встреча с инициативными норильчанами, которые активнее всех предлагали благоустроить свой двор. Они хотят преобразить существующие газоны, сделать организованной парковку для личных авто; помимо игрового комплекса для маленьких детей разместить спортивную площадку для подростков; для взрослых – предусмотреть комфортный сквер. Среди других пожеланий – пересмотр схемы движения транспорта, демонтаж неработающего торгового павильона, организация современного уличного освещения, видеонаблюдение и установка специальных боксов с пакетами для уборки за животными. Последние, по мнению жильцов, должны мотивировать владельцев собак. В качестве эксперимента команда АРН предложила использовать во дворе на Талнахской снегоплавильную установку. Устройство для переработки снега и слива полученной воды в канализацию, как ожидается, поможет сократить площади складирования снега. Кроме того, использование таких технологий позволит горожанам сэкономить: размер платы за использование снегоплавильных устройств в два раза ниже, чем за снегоуборку. Точные расчёты сейчас готовят специалисты. После их получения жители решат, переходить ли на альтернативные методы борьбы со снегом. Ещё одно новшество, поддержанное инициативной группой, - установка электророзеток для обогрева машин. Похожие проекты уже реализованы в Мурманской области и Красноярском крае. Электророзетки представляют собой небольшие коробки, из которых выходит кабель и подключается к автомобилю. Можно регулировать время подогрева машины и при этом не загрязнять воздух во дворе выхлопными газами. Пользоваться и оплачивать розетки очень удобно: через специальное приложение для смартфонов. Благоустройство двора будет комплексным и займёт два года. Этим летом администрация города заасфальтирует проезд со стороны дома № 10 на улице Талнахской и займётся комплектацией детской игровой площадки. АРН, в свою очередь, возьмёт на себя работу по созданию небольшого сквера, организации стоянки с электророзетками и озеленение. В планах муниципалитета на 2021 год – выполнить ремонт фасадов домов № 10, 10а и школы на Ветеранов, 17. Созданием эскизного проекта будущего двора займётся инжиниринговая компания Avroragroup, которая разработала проект городского общественного пространства в здании бывшей технической библиотеки на Ленинском пр., 1. Первые результаты проектировщики презентуют жителям в конце апреля. Фото arnorilsk.ru

Просмотров:139 Именно он победил в конкурсе на создание комфортной дворовой территории.Вчера на Кухне городских идей Агентства развития Норильска прошла встреча с инициативными норильчанами, которые активнее всех предлагали благоустроить свой двор. Они хотят преобразить существующие газоны, сделать организованной парковку для личных авто; помимо игрового комплекса для маленьких детей разместить спортивную площадку для подростков; для взрослых – предусмотреть комфортный сквер.Среди других пожеланий – пересмотр схемы движения транспорта, демонтаж неработающего торгового павильона, организация современного уличного освещения, видеонаблюдение и установка специальных боксов с пакетами для уборки за животными. Последние, по мнению жильцов, должны мотивировать владельцев собак.В качестве эксперимента команда АРН предложила использовать во дворе на Талнахской снегоплавильную установку. Устройство для переработки снега и слива полученной воды в канализацию, как ожидается, поможет сократить площади складирования снега. Кроме того, использование таких технологий позволит горожанам сэкономить: размер платы за использование снегоплавильных устройств в два раза ниже, чем за снегоуборку. Точные расчёты сейчас готовят специалисты. После их получения жители решат, переходить ли на альтернативные методы борьбы со снегом.Ещё одно новшество, поддержанное инициативной группой, - установка электророзеток для обогрева машин. Похожие проекты уже реализованы в Мурманской области и Красноярском крае. Электророзетки представляют собой небольшие коробки, из которых выходит кабель и подключается к автомобилю. Можно регулировать время подогрева машины и при этом не загрязнять воздух во дворе выхлопными газами. Пользоваться и оплачивать розетки очень удобно: через специальное приложение для смартфонов.Благоустройство двора будет комплексным и займёт два года. Этим летом администрация города заасфальтирует проезд со стороны дома № 10 на улице Талнахской и займётся комплектацией детской игровой площадки. АРН, в свою очередь, возьмёт на себя работу по созданию небольшого сквера, организации стоянки с электророзетками и озеленение. В планах муниципалитета на 2021 год – выполнить ремонт фасадов домов № 10, 10а и школы на Ветеранов, 17.Созданием эскизного проекта будущего двора займётся инжиниринговая компания Avroragroup, которая разработала проект городского общественного пространства в здании бывшей технической библиотеки на Ленинском пр., 1. Первые результаты проектировщики презентуют жителям в конце апреля.Фото arnorilsk.ru