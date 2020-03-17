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17 марта 2020, 15:10



В норильском плавательном бассейне состоялось первенство по мини-водному поло.

В состязаниях, получивших название «Приз весенних каникул», приняли участие воспитанники спортивной школы плавания и водного поло – четыре команды юношей 2003-2007 годов рождения. Соперничество прошло по круговой системе. В итоговом протоколе первой стала команда «Олимп», одержавшая три победы в трёх встречах. Второе место досталось «Юности», бронзовыми призёрами стали ватерполисты «Виктории». Фото участников соревнований

Просмотров:132 В состязаниях, получивших название «Приз весенних каникул», приняли участие воспитанники спортивной школы плавания и водного поло – четыре команды юношей 2003-2007 годов рождения.Соперничество прошло по круговой системе. В итоговом протоколе первой стала команда «Олимп», одержавшая три победы в трёх встречах. Второе место досталось «Юности», бронзовыми призёрами стали ватерполисты «Виктории».Фото участников соревнований