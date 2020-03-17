Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42891

17 марта 2020, 15:46



Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников - в числе победителей конкурса «Северный Медиа-Ас-2020».

Дениса Кожевникова пригласили принять участие в «Северном Медиа-Ассе» после того, как он в качестве корреспондента и фотографа отработал на учениях Северного флота, которые проходили в конце лета 2019-го на Таймыре. - Я отправил на конкурс два материала: о высадке десанта Северного флота в Дудинке и об учениях под Норильском - в категорию «Сила слова» для региональных СМИ. 23 февраля мне позвонили из оргкомитета и попросили мой портрет и автобиографию. А информация о том, что я попал в число победителей, стала для меня полной неожиданностью, - делится Денис Кожевников. Поскольку 2020 год в России проходит под эгидой 75-летия Великой Победы, а церемония награждения приблизилась к Дню моряка-подводника, который празднуется 19 марта, мероприятие было решено провести на легендарной подводной лодке – краснознамённой К-21, которая сегодня является филиалом Военно-морского музея Северного флота. Вручая призы журналистам, которые смогли лично прибыть на подведение итогов, вице-адмирал Александр Моисеев отметил их большую роль в формировании положительного имиджа Северного флота, что помогает решению воинами - североморцами боевых и повседневных задач, вселяет уверенность в собственных силах и вдохновляет на новые свершения. Фото Николая Щипко

Просмотров:122 Это уже VI Всероссийский фестиваль прессы, в котором приняли участие более 20 журналистов из Мурманской и Архангельской областей и Красноярского края, представивших более 30 творческих работ на военную тему.Дениса Кожевникова пригласили принять участие в «Северном Медиа-Ассе» после того, как он в качестве корреспондента и фотографа отработал на учениях Северного флота, которые проходили в конце лета 2019-го на Таймыре.- Я отправил на конкурс два материала: о высадке десанта Северного флота в Дудинке и об учениях под Норильском - в категорию «Сила слова» для региональных СМИ. 23 февраля мне позвонили из оргкомитета и попросили мой портрет и автобиографию. А информация о том, что я попал в число победителей, стала для меня полной неожиданностью, - делится Денис Кожевников.Поскольку 2020 год в России проходит под эгидой 75-летия Великой Победы, а церемония награждения приблизилась к Дню моряка-подводника, который празднуется 19 марта, мероприятие было решено провести на легендарной подводной лодке – краснознамённой К-21, которая сегодня является филиалом Военно-морского музея Северного флота.Вручая призы журналистам, которые смогли лично прибыть на подведение итогов, вице-адмирал Александр Моисеев отметил их большую роль в формировании положительного имиджа Северного флота, что помогает решению воинами - североморцами боевых и повседневных задач, вселяет уверенность в собственных силах и вдохновляет на новые свершения.Фото Николая Щипко