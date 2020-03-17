Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42892

17 марта 2020, 15:47



В детских садах региона усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль. Решение о закрытии дошкольных учреждений пока не принято.

«Со вчерашнего дня в крае введён режим повышенной готовности», - сообщил на заседании регионального кабинета министров первый заместитель губернатора – председатель правительства Юрий Лапшин. Премьер сообщил, что ряд решений в соответствии с введённым режимом уже принят – например, на внеплановые каникулы распущены школы, студенты переходят на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия, максимально готовы все медучреждения. Граждане, прибывающие из эпидемически опасных стран, берутся на контроль. Ряд решений, по словам Юрия Лапшина, ещё предстоит принять. Это касается в первую очередь работы детских дошкольных учреждений. Пока на эту меру правительство не идёт, но при «малейшем изменении эпидемиологической обстановки» оно будет принято, сообщил председатель регионального правительства. Рекомендации для работодателей по обеспечению оплачиваемыми отпусками родителей для ухода за детьми даны в указе губернатора, подписанном вчера, 16 марта. Пока в детских садах прекращены все внешние мероприятия, усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль. «Вирус до конца не изучен и легкомысленного отношения не прощает. Беспечность не допустима, - подчеркнул Юрий Лапшин. - Мы исходим из того, что проникновение коронавируса на территорию Красноярского каря неминуемо. Возможно, мы перестраховываемся. Но мы считаем, что бездействие в этой ситуации гораздо более опасно». Фото Ирины Яринской

Просмотров:156 В Красноярском крае введён режим повышенной готовности в связи угрозой коронавируса. Соответствующее постановление принято правительством региона, пишет «Наш Красноярский край».«Со вчерашнего дня в крае введён режим повышенной готовности», - сообщил на заседании регионального кабинета министров первый заместитель губернатора – председатель правительства Юрий Лапшин.Премьер сообщил, что ряд решений в соответствии с введённым режимом уже принят – например, на внеплановые каникулы распущены школы, студенты переходят на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия, максимально готовы все медучреждения. Граждане, прибывающие из эпидемически опасных стран, берутся на контроль.Ряд решений, по словам Юрия Лапшина, ещё предстоит принять. Это касается в первую очередь работы детских дошкольных учреждений. Пока на эту меру правительство не идёт, но при «малейшем изменении эпидемиологической обстановки» оно будет принято, сообщил председатель регионального правительства.Рекомендации для работодателей по обеспечению оплачиваемыми отпусками родителей для ухода за детьми даны в указе губернатора, подписанном вчера, 16 марта.Пока в детских садах прекращены все внешние мероприятия, усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль.«Вирус до конца не изучен и легкомысленного отношения не прощает. Беспечность не допустима, - подчеркнул Юрий Лапшин. - Мы исходим из того, что проникновение коронавируса на территорию Красноярского каря неминуемо. Возможно, мы перестраховываемся. Но мы считаем, что бездействие в этой ситуации гораздо более опасно».Фото Ирины Яринской