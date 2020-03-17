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17 марта 2020, 15:48



В Норильске прошло первенство города по пауэрлифтингу.

В личном зачёте абсолютными чемпионами стали Кирилл Муравьёв среди юношей и Анаит Алексанян среди девушек – обоих спортсменов тренирует Александр Гуторов. В общекомандном первенстве первое место досталось спортивной школе № 5, второй стала спортивная школа единоборств, замкнули призовую тройку атлеты, представляющие Дворец спорта «Арктика». На очереди у спортсменов – традиционные межгородские соревнования по жиму штанги лёжа, которые состоятся уже на этой неделе в Талнахе. В конце апреля определят лучших в розыгрыше Кубка города в ДС «Арктика». Но перед этим, 15 апреля, сильнейшие норильские пауэрлифтеры отправятся в Красноярск на первенство края. Фото участников соревнований

Просмотров:135 Сильнейших выявляли на базе спортивной школы № 5 среди юношей и юниоров – силовое троеборье (приседание, жим штанги лёжа и становая тяга). Всего в состязаниях приняли участие около 80 спортсменов со всех районов города, а также из Дудинки.В личном зачёте абсолютными чемпионами стали Кирилл Муравьёв среди юношей и Анаит Алексанян среди девушек – обоих спортсменов тренирует Александр Гуторов. В общекомандном первенстве первое место досталось спортивной школе № 5, второй стала спортивная школа единоборств, замкнули призовую тройку атлеты, представляющие Дворец спорта «Арктика».На очереди у спортсменов – традиционные межгородские соревнования по жиму штанги лёжа, которые состоятся уже на этой неделе в Талнахе. В конце апреля определят лучших в розыгрыше Кубка города в ДС «Арктика». Но перед этим, 15 апреля, сильнейшие норильские пауэрлифтеры отправятся в Красноярск на первенство края.Фото участников соревнований