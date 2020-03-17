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17 марта 2020, 16:11



За голосованием по поправкам к Конституции будут следить общественные наблюдатели.

Об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Общественной палате Красноярского края, рассказала председатель организации Наталья Грушевская, пишет «Наш Красноярский край». «Общественной палатой Красноярского края создана рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан, в которую вошли члены Общественной палаты, руководители палат Гражданской ассамблеи, представители «Ассоциации юристов России» и корпуса «За чистые выборы», - отметила Наталья Грушевская. – Наша задача - обеспечить наличие наблюдателей на всех избирательных участках края». Как рассказала руководитель корпуса «За чистые выборы» Красноярского края, региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Эвелина Павельева, закон не устанавливает ограничений для потенциальных наблюдателей. Общественными контролёрами могут стать все желающие дееспособные граждане России, кому исполнилось 18 лет. Не ограничивается и число наблюдателей, работающих на одном участке. Но в Общественной палате региона определили: на каждом должно работать два наблюдателя. В Красноярском крае более 200 избирательных участков, то есть координаторам предстоит набрать около 500 наблюдателей. «На сайте Общественной палаты Красноярского края (op.krsk.ru) будет сформирована анкета и появится объявление о наборе наблюдателей, - поясняет Эвелина Павельева. – Также начнет работу горячая линия. Зарегистрироваться и стать кандидатом в наблюдатели можно и на федеральном портале «Независимый общественный мониторинг» (nom24.ru)». Все независимые наблюдатели пройдут обучение – очно или в режиме онлайн, возможно, лекторы будут выезжать в северные территории края, чтобы разъяснить общественникам их задачу на избирательных участках в день голосования. Фото gnkk.ru

Просмотров:111 Работу общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции 2020 будет обеспечивать Общественная палата Российской Федерации.Об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Общественной палате Красноярского края, рассказала председатель организации Наталья Грушевская, пишет «Наш Красноярский край».«Общественной палатой Красноярского края создана рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан, в которую вошли члены Общественной палаты, руководители палат Гражданской ассамблеи, представители «Ассоциации юристов России» и корпуса «За чистые выборы», - отметила Наталья Грушевская. – Наша задача - обеспечить наличие наблюдателей на всех избирательных участках края».Как рассказала руководитель корпуса «За чистые выборы» Красноярского края, региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Эвелина Павельева, закон не устанавливает ограничений для потенциальных наблюдателей.Общественными контролёрами могут стать все желающие дееспособные граждане России, кому исполнилось 18 лет. Не ограничивается и число наблюдателей, работающих на одном участке. Но в Общественной палате региона определили: на каждом должно работать два наблюдателя.В Красноярском крае более 200 избирательных участков, то есть координаторам предстоит набрать около 500 наблюдателей.«На сайте Общественной палаты Красноярского края (op.krsk.ru) будет сформирована анкета и появится объявление о наборе наблюдателей, - поясняет Эвелина Павельева. – Также начнет работу горячая линия. Зарегистрироваться и стать кандидатом в наблюдатели можно и на федеральном портале «Независимый общественный мониторинг» (nom24.ru)».Все независимые наблюдатели пройдут обучение – очно или в режиме онлайн, возможно, лекторы будут выезжать в северные территории края, чтобы разъяснить общественникам их задачу на избирательных участках в день голосования.Фото gnkk.ru