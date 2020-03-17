Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42895

17 марта 2020, 16:16



Норильчане могут принять участие в цифровом онлайн-диктанте.

Впервые акция состоялась в 2019 году и стал самой масштабной по определению цифровой грамотности у населения. Тогда в 85 регионах России диктант прошли почти 40 тысяч пользователей. В этом году планируется привлечь вдвое больше участников, сообщается на официальном портале Красноярского края. Онлайн-диктант состоит из вопросов, разработанных с учётом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18 лет и старше). Диктант разделён на 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный). Первый блок посвящён основам цифрового потребления – различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвёртый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн. Добавим, что сейчас на портале собраны десятки полезных материалов по цифровой грамотности. Здесь пользователи могут узнать, как распознать фейковую страницу в социальной сети и фейковые новости, что относится к персональным данным, какие бывают вирусные программы, какую информацию не стоит выкладывать в интернет, как пользоваться банковской картой, совершать покупки товаров через интернет и многое другое. Информация выложена в виде инфографики, видеороликов, пособий, сделана для разных возрастных категорий: для детей и взрослых. Акция проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Федеральный проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Фото sovetskaya-adygeya.ru

Просмотров:115 С 28 марта по 11 апреля пройдёт всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности. В течение двух недель каждый пользователь на сайте акции цифровойдиктант.рф сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, а также знание правил безопасности в сети и культуры общения.Впервые акция состоялась в 2019 году и стал самой масштабной по определению цифровой грамотности у населения. Тогда в 85 регионах России диктант прошли почти 40 тысяч пользователей. В этом году планируется привлечь вдвое больше участников, сообщается на официальном портале Красноярского края.Онлайн-диктант состоит из вопросов, разработанных с учётом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18 лет и старше). Диктант разделён на 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный). Первый блок посвящён основам цифрового потребления – различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвёртый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.Добавим, что сейчас на портале собраны десятки полезных материалов по цифровой грамотности. Здесь пользователи могут узнать, как распознать фейковую страницу в социальной сети и фейковые новости, что относится к персональным данным, какие бывают вирусные программы, какую информацию не стоит выкладывать в интернет, как пользоваться банковской картой, совершать покупки товаров через интернет и многое другое. Информация выложена в виде инфографики, видеороликов, пособий, сделана для разных возрастных категорий: для детей и взрослых.Акция проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».Федеральный проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Фото sovetskaya-adygeya.ru