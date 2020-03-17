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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:59 Диагноз красноярца, вернувшегося из Австрии, подтвердился. Он болен коронавирусом.
17:56 Усиление ветра сегодня вечером – это не полноценный циклон, а только его фронт, который завтра уже будет стихать.
17:28 Новый торговый центр на Ленинском, 40а, станет в два раза больше.
16:57 Театр танца «сНежный» взял главный приз регионального детского танцевального конкурса «Подснежник».
16:47 В КДЦ «Юбилейный» стартовал отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение».
16:28 Норильских работодателей приглашают принять участие в мониторинге готовности к оформлению работникам электронных трудовых книжек.
16:16 Норильчане могут принять участие в цифровом онлайн-диктанте.
16:11 За голосованием по поправкам к Конституции будут следить общественные наблюдатели.
15:48 В Норильске прошло первенство города по пауэрлифтингу.
15:47 В детских садах региона усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль. Решение о закрытии дошкольных учреждений пока не принято.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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