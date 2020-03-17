Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42896

17 марта 2020, 16:28



Норильских работодателей приглашают принять участие в мониторинге готовности к оформлению работникам электронных трудовых книжек.

- Для мониторинга разработана форма отчёта «Сведения о трудовой деятельности в электронном виде», она размещена на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края (trud.krskstate.ru). Работодателям территории необходимо ежемесячно до 20-го числа, следующего за отчётным, обеспечить заполнение размещённой формы, - пояснили в Центре занятости населения Норильска. При отсутствии личного кабинета на интерактивном портале агентства работодатели могут обратиться в ЦЗН Норильска (ул. Б. Хмельницкого, 16, каб. 203, тел. 34-29-58, 34-20-24). Фото из открытых источников

Просмотров:111 Напомним, Федеральный закон от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ запустил процедуру перехода с 1 января 2020 года. Министерство труда и социальной защиты РФ инициировало проведение мониторинга реализации работодателями подготовительных мероприятий по формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде. В нашем регионе ответственным за предоставление ежемесячных данных в Федеральную службу по труду и занятости определено Агентство труда и занятости населения Красноярского края.- Для мониторинга разработана форма отчёта «Сведения о трудовой деятельности в электронном виде», она размещена на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края (trud.krskstate.ru). Работодателям территории необходимо ежемесячно до 20-го числа, следующего за отчётным, обеспечить заполнение размещённой формы, - пояснили в Центре занятости населения Норильска.При отсутствии личного кабинета на интерактивном портале агентства работодатели могут обратиться в ЦЗН Норильска (ул. Б. Хмельницкого, 16, каб. 203, тел. 34-29-58, 34-20-24).Фото из открытых источников