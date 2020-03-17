Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42897
17 марта 2020, 16:47

В КДЦ «Юбилейный» стартовал отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение».


Конкурс «Поколение» ежегодно собирает на одной сцене как профессионалов, так и талантливых любителей эстрадного искусства из всех районов Норильска и Дудинки. Впервые заявку на участие в мероприятии прислали певцы из Снежногорска. Всего в программу первого тура вошли 52 сольных и 33 ансамблевых номера в исполнении почти двухсот участников.
В связи с празднованием 75-летия Победы нынешнее «Поколение» включает, помимо традиционных, специальную номинацию «Победа в памяти поколений». Для участия в конкурсном концерте, который пройдёт 24 апреля в 16.00, будут допущены лучшие номера и исполнители.
Церемония награждения и Гала-концерт победителей состоятся 26 апреля. Справки по телефону 39-24-18.
Фото из архива КДЦ "Юбилейный"
Просмотров:109
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 марта 2020 
18:59   Диагноз красноярца, вернувшегося из Австрии, подтвердился. Он болен коронавирусом. 17:56   Усиление ветра сегодня вечером – это не полноценный циклон, а только его фронт, который завтра уже будет стихать.
17:28   Новый торговый центр на Ленинском, 40а, станет в два раза больше. 16:57   Театр танца «сНежный» взял главный приз регионального детского танцевального конкурса «Подснежник».
16:47   В КДЦ «Юбилейный» стартовал отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение». 16:28   Норильских работодателей приглашают принять участие в мониторинге готовности к оформлению работникам электронных трудовых книжек.
16:16   Норильчане могут принять участие в цифровом онлайн-диктанте. 16:11   За голосованием по поправкам к Конституции будут следить общественные наблюдатели.
15:48   В Норильске прошло первенство города по пауэрлифтингу. 15:47   В детских садах региона усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль. Решение о закрытии дошкольных учреждений пока не принято.
15:46   Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников - в числе победителей конкурса «Северный Медиа-Ас-2020». 15:10   В норильском плавательном бассейне состоялось первенство по мини-водному поло.
15:07   Снегоплавильная установка и электророзетки для обогрева машин могут появиться во дворе на Талнахской, 10. 14:59   Норильский театр отменил все спектакли.
14:59   Норильский тхэквондист стал победителем первенства региона среди юниоров 15-17 лет. Теперь ему предстоит выступить на всероссийской арене. 14:35   В Норильске прошёл первый в этом году день приёма граждан.
14:21   Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны. 12:45   В красноярском международном аэропорту рассказали о мерах, которые предпринимаются для профилактики заражения коронавирусом.
11:44   «Тотальный диктант – 2020» переносится на осень. 11:23   По состоянию на 16 марта 2020 г. случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Красноярском крае не зарегистрировано.
11:16   Россия временно ограничит въезд иностранцев из-за распространения коронавируса. 10:58   В Красноярском крае начал работу круглосуточный call-центр по коронавирусу.
10:56   Красноярец госпитализирован с предварительными признаками коронавируса. Результаты анализов станут известны сегодня.

 16 марта 2020 
20:43   Норильским школьникам продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом. 18:52   Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Красноярском крае.
18:51   Норильск подвёл итоги акции «Открытая премьера» XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. 18:09   Завершилось весеннее первенство Норильска по мини-футболу среди игроков 2010-2011 годов рождения.
18:08   Материнский капитал будет оформляться проактивно. 17:43   Завершился Кубок Норильска по армрестлингу.
17:41   Норильская транспортная прокуратура обнаружила в Хатангском морском торговом порту нарушения в обращении с отходами. 17:40   В Норильске стартовало личное первенство города по классическим шахматам.
17:39   В апреле-мае ветераны получат выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 17:00   МФК «Норильский никель» побеждает в первом финальном матче Кубка России по мини-футболу.
16:42   Студентов НГИИ перевели на дистанционное обучение. 16:38   Лаборатория современной драматургии «Полярка» завершена. Один из эскизов - «Двое бедных румын, говорящих по-польски» - поставил Мачей Виктор, режиссёр, приехавший из Польши.
15:51   Юнармейцы - в гостях у спасателей. 15:25   Обследование на коронавирус в Красноярском крае прошли 850 человек.
14:11   Норильчанин получил чужое наследство – 5,7 млн рублей. 13:57   Минпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение.
13:27   В ИК-15 отметили День работников уголовно-исполнительной системы. 13:14   Сегодня в «Родине» откроется фотопроект «Отражение». В течение марта участников ждут мастер-классы и фотокросс.
13:11   Сокуй как тренд. Российские учёные протестировали на себе верхнюю одежду тундровых ненцев и призвали заимствовать её ...

 15 марта 2020 
18:58   Аварию в Дудинке полностью устранили. 15:30   UPD о ситуации с обрывом линии электропередач от Администрации Таймыра.
13:15   В Дудинке произошёл обрыв линии электропередач.

 14 марта 2020 
10:34   Николай Жигулин: «Поправки в Конституции усиливают ответственность государства перед гражданами».

 13 марта 2020 
18:15   Дмитрий Карасёв: «Задача депутатов - донести до норильчан важность поправок в Конституцию». 17:52   Авиакомпания NordStar вводит услугу «Предоплаченный багаж».
17:46   Председатель Норильского городского Совета прокомментировал решение краевых депутатов о поддержке поправок в Конституцию РФ. 17:30   Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх