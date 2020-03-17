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17 марта 2020, 16:47



В КДЦ «Юбилейный» стартовал отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение».

Конкурс «Поколение» ежегодно собирает на одной сцене как профессионалов, так и талантливых любителей эстрадного искусства из всех районов Норильска и Дудинки. Впервые заявку на участие в мероприятии прислали певцы из Снежногорска. Всего в программу первого тура вошли 52 сольных и 33 ансамблевых номера в исполнении почти двухсот участников. В связи с празднованием 75-летия Победы нынешнее «Поколение» включает, помимо традиционных, специальную номинацию «Победа в памяти поколений». Для участия в конкурсном концерте, который пройдёт 24 апреля в 16.00, будут допущены лучшие номера и исполнители. Церемония награждения и Гала-концерт победителей состоятся 26 апреля. Справки по телефону 39-24-18. Фото из архива КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:109 Конкурс «Поколение» ежегодно собирает на одной сцене как профессионалов, так и талантливых любителей эстрадного искусства из всех районов Норильска и Дудинки. Впервые заявку на участие в мероприятии прислали певцы из Снежногорска. Всего в программу первого тура вошли 52 сольных и 33 ансамблевых номера в исполнении почти двухсот участников.В связи с празднованием 75-летия Победы нынешнее «Поколение» включает, помимо традиционных, специальную номинацию «Победа в памяти поколений». Для участия в конкурсном концерте, который пройдёт 24 апреля в 16.00, будут допущены лучшие номера и исполнители.Церемония награждения и Гала-концерт победителей состоятся 26 апреля. Справки по телефону 39-24-18.Фото из архива КДЦ "Юбилейный"