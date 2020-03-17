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17 марта 2020, 16:57



Театр танца «сНежный» взял главный приз регионального детского танцевального конкурса «Подснежник».

В Городском центре культуры прошел IX Региональный детский танцевальный конкурс «Подснежник». В нём приняли участие 46 хореографических коллективов и более 700 юных танцоров в возрасте от 5 до 12 лет. С 12 по 14 марта проходили конкурсные дни, а 15 марта на сцене Городского центра культуры состоялся гала-концерт. В театрализованной концертной программе, которую сопровождали прекрасная королева весны Клумбиана и главный распорядитель весенних торжеств Гербер, приняли участие самые яркие хореографические композиции в исполнении юных танцоров из детских дошкольных учреждений, учреждений культуры и дополнительно образования. Главного приза конкурса был удостоен образцовый художественный коллектив - Театр танца «сНежный» Дворца творчества детей и молодёжи. Участникам были вручены заслуженные награды в четырёх возрастных категориях девяти номинаций. Каждый конкурсант «Подснежника» мог принять участие в перформансе Владимира Сергиенко. В результате этого творческого эксперимента был поставлен номер для гала-концерта. Кроме того, в рамках регионального детского танцевального конкурса «Подснежник» приглашённые члены жюри Владимир Сергиенко (г. Орёл), Анна Ситникова (г. Санкт-Петербург) и Эльвира Ишмакова (г. Санкт-Петербург) дали серию мастер-классов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:104 В Городском центре культуры прошел IX Региональный детский танцевальный конкурс «Подснежник». В нём приняли участие 46 хореографических коллективов и более 700 юных танцоров в возрасте от 5 до 12 лет.С 12 по 14 марта проходили конкурсные дни, а 15 марта на сцене Городского центра культуры состоялся гала-концерт. В театрализованной концертной программе, которую сопровождали прекрасная королева весны Клумбиана и главный распорядитель весенних торжеств Гербер, приняли участие самые яркие хореографические композиции в исполнении юных танцоров из детских дошкольных учреждений, учреждений культуры и дополнительно образования.Главного приза конкурса был удостоен образцовый художественный коллектив - Театр танца «сНежный» Дворца творчества детей и молодёжи. Участникам были вручены заслуженные награды в четырёх возрастных категориях девяти номинаций.Каждый конкурсант «Подснежника» мог принять участие в перформансе Владимира Сергиенко. В результате этого творческого эксперимента был поставлен номер для гала-концерта.Кроме того, в рамках регионального детского танцевального конкурса «Подснежник» приглашённые члены жюри Владимир Сергиенко (г. Орёл), Анна Ситникова (г. Санкт-Петербург) и Эльвира Ишмакова (г. Санкт-Петербург) дали серию мастер-классов.Фото Владимира Макушкина