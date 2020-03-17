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17 марта 2020, 17:28



Новый торговый центр на Ленинском, 40а, станет в два раза больше.

Однако у предлагаемого проекта нашлось много нареканий. В частности, участники Градостроительного совета указали на необходимость организации парковочных мест. Помимо этого перед началом строительства необходимо удостовериться в том, что работа такого крупного торгового центра не помешает жителям близлежащих жилых домов. Все замечания Градсовета предприниматель обещал участь на втором этапе подготовки проекта капитального строительства.

Просмотров:158 Проект расширения был одобрен большинством голосов на Градостроительном совете. К существующему трёхэтажному зданию планируется пристроить ещё 1 255 квадратных метров. Здание будет возведено из металлоконструкций и сэндвич-панелей, и оформлено в том же стиле, что и нынешнее. Как отмечает предприниматель, ещё не построенные площади уже готовы занять арендаторы. В их числе полюбившийся норильчанкам магазин сети «Рив Гош», закрывшийся у нас больше года назад.Однако у предлагаемого проекта нашлось много нареканий. В частности, участники Градостроительного совета указали на необходимость организации парковочных мест. Помимо этого перед началом строительства необходимо удостовериться в том, что работа такого крупного торгового центра не помешает жителям близлежащих жилых домов. Все замечания Градсовета предприниматель обещал участь на втором этапе подготовки проекта капитального строительства.