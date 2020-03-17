Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42900

17 марта 2020, 17:56



Усиление ветра сегодня вечером – это не полноценный циклон, а только его фронт, который завтра уже будет стихать.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:96 Наиболее сильные порывы ветра, до 25 м/с, по прогнозу будут этой ночью, завтра ветер станет слабее и к концу дня стихнет совсем. Температура воздуха при этом повысится до -13 градусов.Фото Дениса Кожевникова