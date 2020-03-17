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17 марта 2020, 18:59



Диагноз красноярца, вернувшегося из Австрии, подтвердился. Он болен коронавирусом.

Сообщение о подтверждённом случае новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Красноярском крае опубликовало Управление Роспотребнадзора по региону. "По состоянию на 17.03.2020 зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя г. Красноярска. По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин посещал Австрию, неблагополучную по коронавирусной инфекции. Результат подтверждён в установленном порядке. Состояние пациента удовлетворительное, он находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определён круг лиц, с которыми он контактировал на территории г. Красноярска. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию", - отмечается в официальном сообщении ведомства. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Фото из открытых источников

Просмотров:80 Сообщение о подтверждённом случае новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Красноярском крае опубликовало Управление Роспотребнадзора по региону."По состоянию на 17.03.2020 зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя г. Красноярска. По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин посещал Австрию, неблагополучную по коронавирусной инфекции. Результат подтверждён в установленном порядке. Состояние пациента удовлетворительное, он находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определён круг лиц, с которыми он контактировал на территории г. Красноярска. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию", - отмечается в официальном сообщении ведомства.Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.Фото из открытых источников