Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42902

17 марта 2020, 21:05



Ситуация с коронавирусом в Норильске под контролем.

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о создании оперативного штаба при главе города Норильска Ринате Ахметчине по предупреждению завоза и распространению инфекции COVID-19. В него, помимо представителей профильных управлений, вошли сотрудники силовых ведомств, местного отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, местного отдела министерства здравоохранения по Красноярскому краю и компании «Норникель». "Стоит особенно подчеркнуть, что данные меры носят профилактический характер. Сегодня не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом в городе. Оснований полагать, что Норильск будет закрыт на карантин, нет. Поэтому закупать продукты впрок на долгий период времени не стоит", - отмечают в администрации города. За два последних месяца на территорию Норильска прибыло 7 человек, которые посещали Китай и Южную Корею. Однако ни один из них не оказался носителем вируса. "Инфекции попасть в город будет достаточно сложно: сегодня в России проводится тщательный мониторинг всех прибывших из-за границы граждан. Также федеральные власти в ближайшее время намерены вовсе закрыть границы РФ. Однако если человеку с симптомами всё же удастся проникнуть в страну, в Норильск незамеченным он не пройдёт: в зоне паспортного контроля в аэропорту установлен тепловизор", - сообщила пресс-служба администрации города. В Норильске введены дополнительные профилактические меры. Медики будут обращать особое внимание на больных с респираторными симптомами и так называемую «группу риска» (лиц старше 60 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем). Также им предписано проводить регулярный мониторинг обращений лиц с признаками ОРВИ. Кроме того, медучреждения в течение 14 дней должны внимательно наблюдать за гражданами, прибывающими из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании. Круг обязанностей медперсонала сейчас достаточно широк: чтобы работа была выполнена качественно, с работниками организованы регулярные занятия и проводятся разъяснительные работы. Как отмечают в мэрии, городские аптеки не испытывают дефицита противовирусных средств, медикаментов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также антисептиков, цены на которые останутся на прежнем уровне. В режим проведения усиленных дезинфекционных мероприятий переходят места массовых скоплений людей (детские сады, общественный транспорт, торговые объекты, театры, библиотеки и т. д.). Отменены городские мероприятия (например, до 31 марта в драматическом театре не будет спектаклей; отменён первый Норильский бизнес-форум «В центре внимания»). Работодателям рекомендовано организовать для работников обработку рук антисептиками, измерение температуры, следить за самоизоляцией людей, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса; обеспечить качественную уборку помещений, пятидневный запас дезинфицирующих средств, проветривание и применение бактерицидных ламп; ограничить корпоративные мероприятия и командировки. Напомним, накануне указом губернатора до 31 марта были продлены каникулы для учащихся школ, гимназий, лицеев, учреждений допобразования. Кроме того, на сегодня рекомендовано ограничить посещения школьниками различных кружков и секций. На дистанционное обучение перешли вузы и ссузы. По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону 112 или на горячую линию 8-800-100-56-53.

Просмотров:922 На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о создании оперативного штаба при главе города Норильска Ринате Ахметчине по предупреждению завоза и распространению инфекции COVID-19. В него, помимо представителей профильных управлений, вошли сотрудники силовых ведомств, местного отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, местного отдела министерства здравоохранения по Красноярскому краю и компании «Норникель»."Стоит особенно подчеркнуть, что данные меры носят профилактический характер. Сегодня не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом в городе. Оснований полагать, что Норильск будет закрыт на карантин, нет. Поэтому закупать продукты впрок на долгий период времени не стоит", - отмечают в администрации города.За два последних месяца на территорию Норильска прибыло 7 человек, которые посещали Китай и Южную Корею. Однако ни один из них не оказался носителем вируса. "Инфекции попасть в город будет достаточно сложно: сегодня в России проводится тщательный мониторинг всех прибывших из-за границы граждан. Также федеральные власти в ближайшее время намерены вовсе закрыть границы РФ. Однако если человеку с симптомами всё же удастся проникнуть в страну, в Норильск незамеченным он не пройдёт: в зоне паспортного контроля в аэропорту установлен тепловизор", - сообщила пресс-служба администрации города.В Норильске введены дополнительные профилактические меры. Медики будут обращать особое внимание на больных с респираторными симптомами и так называемую «группу риска» (лиц старше 60 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем). Также им предписано проводить регулярный мониторинг обращений лиц с признаками ОРВИ. Кроме того, медучреждения в течение 14 дней должны внимательно наблюдать за гражданами, прибывающими из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании. Круг обязанностей медперсонала сейчас достаточно широк: чтобы работа была выполнена качественно, с работниками организованы регулярные занятия и проводятся разъяснительные работы.Как отмечают в мэрии, городские аптеки не испытывают дефицита противовирусных средств, медикаментов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также антисептиков, цены на которые останутся на прежнем уровне.В режим проведения усиленных дезинфекционных мероприятий переходят места массовых скоплений людей (детские сады, общественный транспорт, торговые объекты, театры, библиотеки и т. д.). Отменены городские мероприятия (например, до 31 марта в драматическом театре не будет спектаклей; отменён первый Норильский бизнес-форум «В центре внимания»).Работодателям рекомендовано организовать для работников обработку рук антисептиками, измерение температуры, следить за самоизоляцией людей, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса; обеспечить качественную уборку помещений, пятидневный запас дезинфицирующих средств, проветривание и применение бактерицидных ламп; ограничить корпоративные мероприятия и командировки.Напомним, накануне указом губернатора до 31 марта были продлены каникулы для учащихся школ, гимназий, лицеев, учреждений допобразования. Кроме того, на сегодня рекомендовано ограничить посещения школьниками различных кружков и секций. На дистанционное обучение перешли вузы и ссузы.По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону 112 или на горячую линию 8-800-100-56-53.