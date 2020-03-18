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18 марта 2020, 11:19



22 апреля – день голосования по изменениям в Конституцию.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации назначено на 22 апреля 2020 года. На голосование вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. На встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, прошедшей уже после подписания указа, президент отметил, что рассчитывает на активное участие населения в голосовании. При этом он подчеркнул, что голосование пройдёт именно 22 апреля, если позволит эпидемическая обстановка. Если же ситуация обострится, дата будет изменена. «Закон нас не лимитирует, не ограничивает – если ситуация потребует, мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование», - отметил Владимир Путин. В свою очередь Элла Памфилова заверила, что её коллеги готовы к любому развитию событий. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:188 Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне.Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации назначено на 22 апреля 2020 года. На голосование вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.На встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, прошедшей уже после подписания указа, президент отметил, что рассчитывает на активное участие населения в голосовании. При этом он подчеркнул, что голосование пройдёт именно 22 апреля, если позволит эпидемическая обстановка. Если же ситуация обострится, дата будет изменена.«Закон нас не лимитирует, не ограничивает – если ситуация потребует, мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование», - отметил Владимир Путин.В свою очередь Элла Памфилова заверила, что её коллеги готовы к любому развитию событий.Фото Владимира Макушкина