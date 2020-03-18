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18 марта 2020, 11:37



Инвестиции «Норникеля» в обновление основных фондов Кольской ГМК составят 2,6 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На рудник «Северный», расположенный в городе Заполярном Мурманской области, будут приобретены шахтные самосвалы и буровые установки. В цех электролиза никеля в Мончегорске Мурманской области приобретут анодные ячейки, новые полимербетонные ванны и большое количество насосных установок, в сернокислотное отделение рафинировочного цеха в рамках реализации мероприятий по улучшению экологической обстановки поступит оборудование на общую сумму около 48 млн рублей. Кроме того, около 30 млн рублей выделяется на закупку персональных газоанализаторов для сотрудников всех действующих производств Кольской ГМК. Переоснащение производства называется одной из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса, подчеркивается в сообщении. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:139 В Кольскую ГМК в 2020 году поступит более 3 300 единиц новой техники и оборудования, программа закупа охватывает все основные структурные подразделения предприятия.На рудник «Северный», расположенный в городе Заполярном Мурманской области, будут приобретены шахтные самосвалы и буровые установки. В цех электролиза никеля в Мончегорске Мурманской области приобретут анодные ячейки, новые полимербетонные ванны и большое количество насосных установок, в сернокислотное отделение рафинировочного цеха в рамках реализации мероприятий по улучшению экологической обстановки поступит оборудование на общую сумму около 48 млн рублей.Кроме того, около 30 млн рублей выделяется на закупку персональных газоанализаторов для сотрудников всех действующих производств Кольской ГМК.Переоснащение производства называется одной из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса, подчеркивается в сообщении.Фото Дениса Кожевникова