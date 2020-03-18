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18 марта 2020, 11:46

Перенесены сроки проведения досрочного этапа ЕГЭ-2020.


Он пройдёт с 25 мая по 29 июня 2020 года.
Большинство участников досрочного этапа ЕГЭ – выпускники школ прошлых лет или студенты учреждений среднего профессионального образования. Как правило, экзамены для них проводят в марте-апреле. Сдать ЕГЭ в это время могут и одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам пропускают основной период аттестации.
Решение о переносе сроков досрочного этапа ЕГЭ – это одна из мер по сохранению здоровья и минимизации рисков заражения людей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
В Норильске на досрочный этап ЕГЭ были зарегистрированы 89 человек. Первый экзамен должен был пройти 20 марта. Теперь же все испытания будут отменены.
Перенос сроков не должен повлиять на планы выпускников школ по поступлению в вузы, поскольку зачисление в ряды студентов традиционно намечено на летние месяцы. А именно решением о продолжении образования в основном руководствуются участники досрочного этапа. Единственное отличие – сдать экзамены придётся чуть позже, но зато это время можно использовать для более детальной подготовки к экзаменам, чтобы получить более высокие баллы.
Всю необходимую информацию участники досрочного этапа ЕГЭ получат лично, каждого проинформируют после получения дополнительных разъяснений из федеральной службы. Дополнительную информацию можно получить в управлении общего и дошкольного образования администрации города Норильска по телефонам: 43-72-00*3217, 43-72-00*3202.
Фото Владимира Макушкина
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