Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42907

18 марта 2020, 13:14



Фестиваль подлёдной рыбалки отменён, первый Норильский бизнес-форум - перенесён.

Агентство развития Норильска сообщило о переносе Норильского бизнес-форума. Его планировалось провести 28 марта. Когда он теперь состоится, пока не решено. Кроме того, отменяется Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее, который был намечен на 25 апреля. «Мы делаем это для того, чтобы обезопасить жителей Норильска и Таймыра и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации», - отмечают в АРН. Вместе с тем образовательные проекты агентство продолжит, но переведёт их в онлайн-формат. Анонсы предстоящих событий (бизнес-тренингов, лекций «Городского конструктора», интенсива Академии креативных индустрий) можно будет найти на официальных страницах АРН в социальных сетях.

Просмотров:185 Агентство развития Норильска сообщило о переносе Норильского бизнес-форума. Его планировалось провести 28 марта. Когда он теперь состоится, пока не решено. Кроме того, отменяется Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее, который был намечен на 25 апреля.«Мы делаем это для того, чтобы обезопасить жителей Норильска и Таймыра и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации», - отмечают в АРН.Вместе с тем образовательные проекты агентство продолжит, но переведёт их в онлайн-формат. Анонсы предстоящих событий (бизнес-тренингов, лекций «Городского конструктора», интенсива Академии креативных индустрий) можно будет найти на официальных страницах АРН в социальных сетях.