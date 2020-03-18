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18 марта 2020, 13:30



ТТК нарушила законодательство об экологической экспертизе.

«Установлено, что акционерное общество с использованием двух причальных сооружений осуществляет в морском порту Дудинка деятельность по перевалке нефти и нефтепродуктов в отсутствие предусмотренного законом положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также утверждённого в установленном порядке Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», - говорится в сообщении. Генеральному директору Таймырской топливной компании прокурор внёс соответствующее представление. Компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ (Нарушение законодательства об экологической экспертизе). Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:161 Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора по представлению Норильской транспортной прокуратуры оштрафовало на 80 тысяч рублей Таймырскую топливную компанию. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.«Установлено, что акционерное общество с использованием двух причальных сооружений осуществляет в морском порту Дудинка деятельность по перевалке нефти и нефтепродуктов в отсутствие предусмотренного законом положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также утверждённого в установленном порядке Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», - говорится в сообщении.Генеральному директору Таймырской топливной компании прокурор внёс соответствующее представление. Компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ (Нарушение законодательства об экологической экспертизе).Фото Дениса Кожевникова