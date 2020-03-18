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18 марта 2020, 13:30



Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%.

Фото из открытых источников

Просмотров:143 Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. О решении по индексации социальных пенсий Минтруд России объявил 19 февраля. По данным ведомства, повышение затронет 4 млн пенсионеров. Коэффициент индексации устанавливается с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем, 2019 году. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, расходы на эту индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года. Получатели социальных пенсий - это самая малочисленная группа пенсионеров в России. Как разъяснили в Минтруде, это те, кто в силу разных обстоятельств не заработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Тем не менее круг пенсионеров, которых затронет повышение социальных пенсий, выше. Вместе с социальными пенсиями вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и др.Фото из открытых источников