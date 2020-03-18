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18 марта 2020, 14:21

Парк «Озеро Долгое» обрёл новую концепцию благоустройства.


Главная задача, которую ставит перед парковой зоной Агентство развития Норильска, - это круглогодичный досуг для разных по возрасту, профессиям и увлечениям людей. В новом проекте предусмотрены игровые и спортивные зоны для детей, зоны активного отдыха для взрослых (скейтпарк, велодром, площадка для воркаута), смотровая площадка, гроты и даже амфитеатр. Стоит отметить, что уже построенная часть парка будет модернизирована.
Соответствующий проект был представлен на Градостроительном совете. Основное замечание касалось выбора места, где будет установлена главная городская ёлка. По мнению членов совета, в предложенном варианте всем горожанам может не хватить места для массовых гуляний. Кроме этого из-за добавленного рельефа парк скорее всего будет заметать зимой. Представитель Агентства развития Норильска заверила: места для ёлки будет достаточно, а решение проблемы заметания парка уже есть. В результате концепция была одобрена.
Подробнее о том, какие развлечения горожанам предложит парк «Озеро Долгое», какие дизайнерские и ландшафтные решения будут применены и что ждёт в будущем набережную озера, читайте в следующем номере «Заполярной Правды».

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    Список новостей

 18 марта 2020 
17:03   Норильск станет точкой съёмок сериала от ivi Originals. 16:57   Александр Усс: «Выявлен один достоверный случай заболевания, трое красноярцев находятся под подозрением».
16:52   Спортивные и физкультурные мероприятия в крае отменяются. 16:52   Фотопроект «Отражение» стартовал, однако все мастер-классы пришлось отложить.
16:19   Литературный клуб «Борей» отметил в столице Таймыра 10-летие творческой деятельности. 16:17   NordStar ввёл новые правила возврата авиабилетов.
16:12   Готовится к выпуску букварь для таймырских первоклассников на долганском языке. 16:08   НТЭК оштрафован за плохое качество воды.
15:13   Городская программа «Филармонические встречи» подарила норильчанам встречу с известным российским пианистом Андреем Коробейниковым. 14:57   День бесплатной юридической помощи отменён.
14:21   Парк «Озеро Долгое» обрёл новую концепцию благоустройства. 13:30   Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%.
13:30   ТТК нарушила законодательство об экологической экспертизе. 13:14   Фестиваль подлёдной рыбалки отменён, первый Норильский бизнес-форум - перенесён.
11:46   Перенесены сроки проведения досрочного этапа ЕГЭ-2020. 11:37   Инвестиции «Норникеля» в обновление основных фондов Кольской ГМК составят 2,6 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
11:19   22 апреля – день голосования по изменениям в Конституцию. 10:59   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.

 17 марта 2020 
21:05   Ситуация с коронавирусом в Норильске под контролем. 18:59   Диагноз красноярца, вернувшегося из Австрии, подтвердился. Он болен коронавирусом.
17:56   Усиление ветра сегодня вечером – это не полноценный циклон, а только его фронт, который завтра уже будет стихать. 17:28   Новый торговый центр на Ленинском, 40а, станет в два раза больше.
16:57   Театр танца «сНежный» взял главный приз регионального детского танцевального конкурса «Подснежник». 16:47   В КДЦ «Юбилейный» стартовал отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение».
16:28   Норильских работодателей приглашают принять участие в мониторинге готовности к оформлению работникам электронных трудовых книжек. 16:16   Норильчане могут принять участие в цифровом онлайн-диктанте.
16:11   За голосованием по поправкам к Конституции будут следить общественные наблюдатели. 15:48   В Норильске прошло первенство города по пауэрлифтингу.
15:47   В детских садах региона усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль. Решение о закрытии дошкольных учреждений пока не принято. 15:46   Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников - в числе победителей конкурса «Северный Медиа-Ас-2020».
15:10   В норильском плавательном бассейне состоялось первенство по мини-водному поло. 15:07   Снегоплавильная установка и электророзетки для обогрева машин могут появиться во дворе на Талнахской, 10.
14:59   Норильский театр отменил все спектакли. 14:59   Норильский тхэквондист стал победителем первенства региона среди юниоров 15-17 лет. Теперь ему предстоит выступить на всероссийской арене.
14:35   В Норильске прошёл первый в этом году день приёма граждан. 14:21   Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны.
12:45   В красноярском международном аэропорту рассказали о мерах, которые предпринимаются для профилактики заражения коронавирусом. 11:44   «Тотальный диктант – 2020» переносится на осень.
11:23   По состоянию на 16 марта 2020 г. случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Красноярском крае не зарегистрировано. 11:16   Россия временно ограничит въезд иностранцев из-за распространения коронавируса.
10:58   В Красноярском крае начал работу круглосуточный call-центр по коронавирусу. 10:56   Красноярец госпитализирован с предварительными признаками коронавируса. Результаты анализов станут известны сегодня.

 16 марта 2020 
20:43   Норильским школьникам продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом. 18:52   Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Красноярском крае.
18:51   Норильск подвёл итоги акции «Открытая премьера» XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. 18:09   Завершилось весеннее первенство Норильска по мини-футболу среди игроков 2010-2011 годов рождения.
18:08   Материнский капитал будет оформляться проактивно. 17:43   Завершился Кубок Норильска по армрестлингу.
17:41   Норильская транспортная прокуратура обнаружила в Хатангском морском торговом порту нарушения в обращении с отходами. 17:40   В Норильске стартовало личное первенство города по классическим шахматам.




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