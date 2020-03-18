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18 марта 2020, 14:21



Парк «Озеро Долгое» обрёл новую концепцию благоустройства.

Соответствующий проект был представлен на Градостроительном совете. Основное замечание касалось выбора места, где будет установлена главная городская ёлка. По мнению членов совета, в предложенном варианте всем горожанам может не хватить места для массовых гуляний. Кроме этого из-за добавленного рельефа парк скорее всего будет заметать зимой. Представитель Агентства развития Норильска заверила: места для ёлки будет достаточно, а решение проблемы заметания парка уже есть. В результате концепция была одобрена. Подробнее о том, какие развлечения горожанам предложит парк «Озеро Долгое», какие дизайнерские и ландшафтные решения будут применены и что ждёт в будущем набережную озера, читайте в следующем номере «Заполярной Правды».

Просмотров:151 Главная задача, которую ставит перед парковой зоной Агентство развития Норильска, - это круглогодичный досуг для разных по возрасту, профессиям и увлечениям людей. В новом проекте предусмотрены игровые и спортивные зоны для детей, зоны активного отдыха для взрослых (скейтпарк, велодром, площадка для воркаута), смотровая площадка, гроты и даже амфитеатр. Стоит отметить, что уже построенная часть парка будет модернизирована.Соответствующий проект был представлен на Градостроительном совете. Основное замечание касалось выбора места, где будет установлена главная городская ёлка. По мнению членов совета, в предложенном варианте всем горожанам может не хватить места для массовых гуляний. Кроме этого из-за добавленного рельефа парк скорее всего будет заметать зимой. Представитель Агентства развития Норильска заверила: места для ёлки будет достаточно, а решение проблемы заметания парка уже есть. В результате концепция была одобрена.Подробнее о том, какие развлечения горожанам предложит парк «Озеро Долгое», какие дизайнерские и ландшафтные решения будут применены и что ждёт в будущем набережную озера, читайте в следующем номере «Заполярной Правды».