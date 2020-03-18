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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:03 Норильск станет точкой съёмок сериала от ivi Originals.
16:57 Александр Усс: «Выявлен один достоверный случай заболевания, трое красноярцев находятся под подозрением».
16:52 Спортивные и физкультурные мероприятия в крае отменяются.
16:52 Фотопроект «Отражение» стартовал, однако все мастер-классы пришлось отложить.
16:19 Литературный клуб «Борей» отметил в столице Таймыра 10-летие творческой деятельности.
16:17 NordStar ввёл новые правила возврата авиабилетов.
16:12 Готовится к выпуску букварь для таймырских первоклассников на долганском языке.
16:08 НТЭК оштрафован за плохое качество воды.
15:13 Городская программа «Филармонические встречи» подарила норильчанам встречу с известным российским пианистом Андреем Коробейниковым.
14:57 День бесплатной юридической помощи отменён.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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