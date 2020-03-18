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18 марта 2020, 14:57



День бесплатной юридической помощи отменён.



Просмотров:128 На основании Указа губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» проведение дня бесплатной юридической помощи в Норильске 20 марта 2020 года отменено. Об этом сообщается на официальном портале города.