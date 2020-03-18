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18 марта 2020, 15:13



Городская программа «Филармонические встречи» подарила норильчанам встречу с известным российским пианистом Андреем Коробейниковым.

Андрей Коробейников впервые побывал в Норильске. С историей города он познакомился в городском музее. На творческой встрече с норильчанами исполнитель ответил на вопросы северян, провёл мастер-класс для учащихся норильских заведений искусств и педагогов. В городском Концертном зале пианист исполнил сложную и насыщенную программу из произведений Моцарта, Рахманинова, Скрябина и других выдающихся композиторов разных эпох. Программа «Филармонических встреч», которые проводятся в Норильске несколько лет, продолжится в мае. В гости ждут знаменитый дуэт баянистов SiB-duo, Александра Сироткина и Андрея Битюцких. Фото из открытых источников

Просмотров:109 34-летний музыкант выступает с концертами на ведущих площадках мира, сотрудничает с выдающимися дирижёрами. Этот молодой исполнитель стал одним из открытий XIII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Он был удостоен приза Московской государственной консерватории как лучший участник конкурса из числа её студентов, аспирантов и выпускников, приза «Надежда» – как наиболее перспективный музыкант и приза «За лучшее исполнение произведения П. И. Чайковского». Он играет на фортепиано с пяти лет, и к 20 годам стал обладателем более 20 премий различных конкурсов в разных странах мира. Окончив консерваторию, Андрей Коробейников стажировался в Королевском колледже музыки в Лондоне.Андрей Коробейников впервые побывал в Норильске. С историей города он познакомился в городском музее.На творческой встрече с норильчанами исполнитель ответил на вопросы северян, провёл мастер-класс для учащихся норильских заведений искусств и педагогов. В городском Концертном зале пианист исполнил сложную и насыщенную программу из произведений Моцарта, Рахманинова, Скрябина и других выдающихся композиторов разных эпох.Программа «Филармонических встреч», которые проводятся в Норильске несколько лет, продолжится в мае. В гости ждут знаменитый дуэт баянистов SiB-duo, Александра Сироткина и Андрея Битюцких.Фото из открытых источников