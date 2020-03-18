Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42914

18 марта 2020, 16:12



Готовится к выпуску букварь для таймырских первоклассников на долганском языке.

Автор проекта - таймырский педагог Зоя Николаевна Ичин-Норбу, которая разработала ряд программ для преподавания школьных предметов на долганском языке. Иллюстрации к букварю нарисовала французская художница таймырского происхождения Ольга Поротова. Некоторые её иллюстрации из букваря вошли в фонд выставки «Учебник как искусство» и будут экспонироваться в течение 2020 года в более чем 20 регионах России. Букварь издадут на средства Фонда сохранения и изучения языков народов России и Проектного офиса развития Арктики. По оценкам специалистов в сфере национальных языков и образования Таймыра, букварь можно назвать альтернативным, выпущенным в частном порядке, поскольку аналогичное учебное пособие по линии департамента образования Таймыра введено в систему обучения школьников в 2014 году в соответствии с принятыми министерскими стандартами образования России.

Просмотров:102 Предполагается, что уже 1 сентября проживающие в регионе школьники будут заниматься по новому учебному пособию, сообщает пресс-служба Проектного офиса развития Арктики.Автор проекта - таймырский педагог Зоя Николаевна Ичин-Норбу, которая разработала ряд программ для преподавания школьных предметов на долганском языке. Иллюстрации к букварю нарисовала французская художница таймырского происхождения Ольга Поротова. Некоторые её иллюстрации из букваря вошли в фонд выставки «Учебник как искусство» и будут экспонироваться в течение 2020 года в более чем 20 регионах России.Букварь издадут на средства Фонда сохранения и изучения языков народов России и Проектного офиса развития Арктики.По оценкам специалистов в сфере национальных языков и образования Таймыра, букварь можно назвать альтернативным, выпущенным в частном порядке, поскольку аналогичное учебное пособие по линии департамента образования Таймыра введено в систему обучения школьников в 2014 году в соответствии с принятыми министерскими стандартами образования России.