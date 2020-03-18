Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42915

18 марта 2020, 16:17



NordStar ввёл новые правила возврата авиабилетов.

Все билеты, оформленные в период с 15 января по 10 апреля 2020 года, с датами вылета с 1 февраля до 31 мая 2020 года включительно автоматически становятся возвратными независимо от уровня тарифа. Это означает, что пассажиры гарантированно смогут оформить вынужденный возврат билета и вернуть деньги в случае возникновения необходимости изменения планов и других непредвиденных ситуаций. Для оформления вынужденного возврата достаточно обратиться по месту приобретения авиабилета не позднее чем за 40 минут до вылета рейса. Новые правила возврата будут применяться к билетам на любые регулярные рейсы авиакомпании NordStar. «Большинство наших пассажиров, особенно путешествующих из Норильска и других населённых пунктов Красноярского края, традиционно планируют поездки и отпуска заблаговременно, заранее оформляют билеты на нужные даты, часто с дальнейшими стыковками. Непросто планировать перелёты для всей семьи на один-два месяца вперёд в текущих условиях большой вероятности непредвиденных ситуаций, которые сложно предугадать и предусмотреть. Для того чтобы подобные мысли не мешали пассажирам планировать поездки, авиакомпания NordStar предоставляет гарантии полного вынужденного возврата билета по любой причине», - отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов. Изменения в правилах возврата билетов вызваны эпидемиологической ситуацией в России и в мире в преддверии пикового сезона отпусков. Возможность оформления возврата билета по любому тарифу позволит пассажирам заблаговременно планировать перелёты и в случае возникновения необходимости корректировать свои планы независимо от уровня тарифа с возможностью возврата полной стоимости билета и сохранения денежных средств. В случаях оформления возврата билета менее чем за 40 минут до вылета рейса действуют стандартные правила возврата авиабилетов в соответствии с приобретённым тарифом. Новые условия возврата распространяются только на те авиабилеты, которые были приобретены в период с 15 января по 10 апреля 2020 года. В случае оформления билетов через билетные агентства рекомендуем ознакомиться с правилами применения агентских сборов.

Просмотров:145 Все билеты, оформленные в период с 15 января по 10 апреля 2020 года, с датами вылета с 1 февраля до 31 мая 2020 года включительно автоматически становятся возвратными независимо от уровня тарифа. Это означает, что пассажиры гарантированно смогут оформить вынужденный возврат билета и вернуть деньги в случае возникновения необходимости изменения планов и других непредвиденных ситуаций. Для оформления вынужденного возврата достаточно обратиться по месту приобретения авиабилета не позднее чем за 40 минут до вылета рейса. Новые правила возврата будут применяться к билетам на любые регулярные рейсы авиакомпании NordStar.«Большинство наших пассажиров, особенно путешествующих из Норильска и других населённых пунктов Красноярского края, традиционно планируют поездки и отпуска заблаговременно, заранее оформляют билеты на нужные даты, часто с дальнейшими стыковками. Непросто планировать перелёты для всей семьи на один-два месяца вперёд в текущих условиях большой вероятности непредвиденных ситуаций, которые сложно предугадать и предусмотреть. Для того чтобы подобные мысли не мешали пассажирам планировать поездки, авиакомпания NordStar предоставляет гарантии полного вынужденного возврата билета по любой причине», - отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.Изменения в правилах возврата билетов вызваны эпидемиологической ситуацией в России и в мире в преддверии пикового сезона отпусков. Возможность оформления возврата билета по любому тарифу позволит пассажирам заблаговременно планировать перелёты и в случае возникновения необходимости корректировать свои планы независимо от уровня тарифа с возможностью возврата полной стоимости билета и сохранения денежных средств.В случаях оформления возврата билета менее чем за 40 минут до вылета рейса действуют стандартные правила возврата авиабилетов в соответствии с приобретённым тарифом.Новые условия возврата распространяются только на те авиабилеты, которые были приобретены в период с 15 января по 10 апреля 2020 года. В случае оформления билетов через билетные агентства рекомендуем ознакомиться с правилами применения агентских сборов.