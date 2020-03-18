Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42916
18 марта 2020, 16:19

Литературный клуб «Борей» отметил в столице Таймыра 10-летие творческой деятельности.


Норильчане знакомы с творчеством членов клуба по их участию в фестивалях «Северная поэзия», которые проходят в публичной библиотеке. Таймырцы всегда готовят яркие выступления и программы, делятся своим альманахом «Голос тундры». Сейчас готовится уже шестой выпуск при содействии Таймырского дома народного творчества, в гостеприимных стенах которого десять лет собирается «Борей». За эти годы под руководством Валентины Заварзиной, члена Союза журналистов России и Таймырского отделения Союза российских писателей, борейцы подготовили более пятидесяти литературных встреч и вечеров в ТДНТ, Таймырском краеведческом музее, в школах и библиотеках, организациях милосердия. На празднике юбилея они вспомнили об ушедших товарищах-литераторах Владимире Кантария, Владимире Солдакове и Галине Карташовой, прочли и стихи уехавших на материк поэтов, которые пишут о Севере. Среди них ныне красноярец Геннадий Медведев и известный норильский поэт и журналист Валерий Кравец, почётный член клуба, который живёт в подмосковном Королёве. В активе «Борея», названного именем северного ветра, около десяти талантливых дудинцев, в основном это люди старшего поколения, а молодых талантливых авторов позвали другие города: Евгений Михайлусов сейчас учится в Санкт-Петербурге, а Ксения Николаева, из рода коренных тундровиков, работает в шестой школе города Норильска. Они продолжают присылать стихи, как и увлечённые сочинительством самородки из далёких посёлков Таймыра. В традиции «Борея» проводить поэтические вечера в честь Дня Великой Победы. А 9 Мая они выходят на площадку возле Главного чума Таймыра и читают стихи поэтов-фронтовиков и свои произведения, посвящённые подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.

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    Список новостей

 18 марта 2020 
17:03   Норильск станет точкой съёмок сериала от ivi Originals. 16:57   Александр Усс: «Выявлен один достоверный случай заболевания, трое красноярцев находятся под подозрением».
16:52   Спортивные и физкультурные мероприятия в крае отменяются. 16:52   Фотопроект «Отражение» стартовал, однако все мастер-классы пришлось отложить.
16:19   Литературный клуб «Борей» отметил в столице Таймыра 10-летие творческой деятельности. 16:17   NordStar ввёл новые правила возврата авиабилетов.
16:12   Готовится к выпуску букварь для таймырских первоклассников на долганском языке. 16:08   НТЭК оштрафован за плохое качество воды.
15:13   Городская программа «Филармонические встречи» подарила норильчанам встречу с известным российским пианистом Андреем Коробейниковым. 14:57   День бесплатной юридической помощи отменён.
14:21   Парк «Озеро Долгое» обрёл новую концепцию благоустройства. 13:30   Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%.
13:30   ТТК нарушила законодательство об экологической экспертизе. 13:14   Фестиваль подлёдной рыбалки отменён, первый Норильский бизнес-форум - перенесён.
11:46   Перенесены сроки проведения досрочного этапа ЕГЭ-2020. 11:37   Инвестиции «Норникеля» в обновление основных фондов Кольской ГМК составят 2,6 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
11:19   22 апреля – день голосования по изменениям в Конституцию. 10:59   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.

 17 марта 2020 
21:05   Ситуация с коронавирусом в Норильске под контролем. 18:59   Диагноз красноярца, вернувшегося из Австрии, подтвердился. Он болен коронавирусом.
17:56   Усиление ветра сегодня вечером – это не полноценный циклон, а только его фронт, который завтра уже будет стихать. 17:28   Новый торговый центр на Ленинском, 40а, станет в два раза больше.
16:57   Театр танца «сНежный» взял главный приз регионального детского танцевального конкурса «Подснежник». 16:47   В КДЦ «Юбилейный» стартовал отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение».
16:28   Норильских работодателей приглашают принять участие в мониторинге готовности к оформлению работникам электронных трудовых книжек. 16:16   Норильчане могут принять участие в цифровом онлайн-диктанте.
16:11   За голосованием по поправкам к Конституции будут следить общественные наблюдатели. 15:48   В Норильске прошло первенство города по пауэрлифтингу.
15:47   В детских садах региона усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль. Решение о закрытии дошкольных учреждений пока не принято. 15:46   Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников - в числе победителей конкурса «Северный Медиа-Ас-2020».
15:10   В норильском плавательном бассейне состоялось первенство по мини-водному поло. 15:07   Снегоплавильная установка и электророзетки для обогрева машин могут появиться во дворе на Талнахской, 10.
14:59   Норильский театр отменил все спектакли. 14:59   Норильский тхэквондист стал победителем первенства региона среди юниоров 15-17 лет. Теперь ему предстоит выступить на всероссийской арене.
14:35   В Норильске прошёл первый в этом году день приёма граждан. 14:21   Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны.
12:45   В красноярском международном аэропорту рассказали о мерах, которые предпринимаются для профилактики заражения коронавирусом. 11:44   «Тотальный диктант – 2020» переносится на осень.
11:23   По состоянию на 16 марта 2020 г. случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Красноярском крае не зарегистрировано. 11:16   Россия временно ограничит въезд иностранцев из-за распространения коронавируса.
10:58   В Красноярском крае начал работу круглосуточный call-центр по коронавирусу. 10:56   Красноярец госпитализирован с предварительными признаками коронавируса. Результаты анализов станут известны сегодня.

 16 марта 2020 
20:43   Норильским школьникам продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом. 18:52   Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Красноярском крае.
18:51   Норильск подвёл итоги акции «Открытая премьера» XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. 18:09   Завершилось весеннее первенство Норильска по мини-футболу среди игроков 2010-2011 годов рождения.
18:08   Материнский капитал будет оформляться проактивно. 17:43   Завершился Кубок Норильска по армрестлингу.
17:41   Норильская транспортная прокуратура обнаружила в Хатангском морском торговом порту нарушения в обращении с отходами. 17:40   В Норильске стартовало личное первенство города по классическим шахматам.




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