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18 марта 2020, 16:19



Литературный клуб «Борей» отметил в столице Таймыра 10-летие творческой деятельности.



Просмотров:103 Норильчане знакомы с творчеством членов клуба по их участию в фестивалях «Северная поэзия», которые проходят в публичной библиотеке. Таймырцы всегда готовят яркие выступления и программы, делятся своим альманахом «Голос тундры». Сейчас готовится уже шестой выпуск при содействии Таймырского дома народного творчества, в гостеприимных стенах которого десять лет собирается «Борей». За эти годы под руководством Валентины Заварзиной, члена Союза журналистов России и Таймырского отделения Союза российских писателей, борейцы подготовили более пятидесяти литературных встреч и вечеров в ТДНТ, Таймырском краеведческом музее, в школах и библиотеках, организациях милосердия. На празднике юбилея они вспомнили об ушедших товарищах-литераторах Владимире Кантария, Владимире Солдакове и Галине Карташовой, прочли и стихи уехавших на материк поэтов, которые пишут о Севере. Среди них ныне красноярец Геннадий Медведев и известный норильский поэт и журналист Валерий Кравец, почётный член клуба, который живёт в подмосковном Королёве. В активе «Борея», названного именем северного ветра, около десяти талантливых дудинцев, в основном это люди старшего поколения, а молодых талантливых авторов позвали другие города: Евгений Михайлусов сейчас учится в Санкт-Петербурге, а Ксения Николаева, из рода коренных тундровиков, работает в шестой школе города Норильска. Они продолжают присылать стихи, как и увлечённые сочинительством самородки из далёких посёлков Таймыра. В традиции «Борея» проводить поэтические вечера в честь Дня Великой Победы. А 9 Мая они выходят на площадку возле Главного чума Таймыра и читают стихи поэтов-фронтовиков и свои произведения, посвящённые подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.