Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42917

18 марта 2020, 16:52



Фотопроект «Отражение» стартовал, однако все мастер-классы пришлось отложить.

На март в рамках проекта было распланировано проведение фотокросса и серии мастер-классов. Сегодня организаторы сообщили об их переносе. Ориентировочно на апрель. О новых датах проведения мероприятий и церемонии закрытия будет сообщено дополнительно.

Просмотров:101 В «Родине» состоялась традиционная творческая встреча участников, спикеров и членов жюри ежегодного фотографического проекта-конкурса «Отражение». На конкурс поступила 521 работа от 78 участников.На март в рамках проекта было распланировано проведение фотокросса и серии мастер-классов. Сегодня организаторы сообщили об их переносе. Ориентировочно на апрель. О новых датах проведения мероприятий и церемонии закрытия будет сообщено дополнительно.