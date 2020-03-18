Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42918

18 марта 2020, 16:52



Спортивные и физкультурные мероприятия в крае отменяются.

Ближайшие домашние игры краевых команд по баскетболу, хоккею с мячом и футболу отменены. Такое решение принято российскими федерациями по видам спорта. Зрители могут вернуть деньги за купленные ранее билеты в кассах спортивных учреждений, сообщается на официальном портале региона. Ограничены выезды спортсменов, тренеров и сотрудников спортивных организаций на сборы и на спортивные состязания за пределы Красноярского края. Спортсменам и тренерам, которые возвращаются с уже проведённых выездных мероприятий с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, рекомендовано в течение 14 дней с момента прибытия в Красноярский край соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (месту пребывания). В спортивных школах и секциях, где тренировочный процесс продолжается, усилены меры профилактики. Руководству учреждений предписано учесть рекомендации Роспотребнадзора, проводить дополнительную дезинфекционную обработку помещений, усилить медицинский контроль за состоянием детей. В Норильске также отменены все спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Тренировочные занятия в спортивных школах приостановлены.

Просмотров:123 Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании указа губернатора края Александра Усса и письма Минспорта РФ с 16 марта и до особого распоряжения в регионе отменяется проведение всероссийских, краевых и иных спортивных и физкультурных мероприятий.Ближайшие домашние игры краевых команд по баскетболу, хоккею с мячом и футболу отменены. Такое решение принято российскими федерациями по видам спорта. Зрители могут вернуть деньги за купленные ранее билеты в кассах спортивных учреждений, сообщается на официальном портале региона.Ограничены выезды спортсменов, тренеров и сотрудников спортивных организаций на сборы и на спортивные состязания за пределы Красноярского края. Спортсменам и тренерам, которые возвращаются с уже проведённых выездных мероприятий с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, рекомендовано в течение 14 дней с момента прибытия в Красноярский край соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (месту пребывания).В спортивных школах и секциях, где тренировочный процесс продолжается, усилены меры профилактики. Руководству учреждений предписано учесть рекомендации Роспотребнадзора, проводить дополнительную дезинфекционную обработку помещений, усилить медицинский контроль за состоянием детей.В Норильске также отменены все спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Тренировочные занятия в спортивных школах приостановлены.