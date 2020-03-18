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18 марта 2020, 16:57



Александр Усс: «Выявлен один достоверный случай заболевания, трое красноярцев находятся под подозрением».

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона в связи с распространением в России новой вирусной инфекции. Глава территории рассказал о мерах, которые проводятся для предупреждения завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции, а также сообщил о нескольких рекомендациях. «Как вы знаете, 28 января мною был принят комплексный план по предотвращению на территории Красноярского края этой эпидемии. Должен сказать, что все составляющие плана выполнены на хорошем уровне. Укреплена материально-техническая база наших медицинских учреждений. Дополнительно проинструктирован персонал, который может работать в случае осложнения ситуации. Также проверено более тысячи наших земляков на наличие или отсутствие новой вирусной инфекции. С реальной угрозой мы столкнулись в прошлые выходные. Выявлен один достоверный случай заболевания, трое красноярцев находят под подозрением. Есть высокая вероятность, что этот диагноз у них подтвердится», – сказал Александр Усс. Он также добавил, что около 360 человек находятся под наблюдением медиков по месту жительства. По словам главы региона, у специалистов есть обоснованная уверенность в том, что абсолютное большинство этих людей будут признаны здоровыми. «Сегодня в мире нет медицинских средств, которые бы обеспечивали сдерживание этой инфекции. Поэтому ключ к решению этой проблемы находится не в руках медиков и не в руках власти. Он находится в наших с вами руках, всех граждан. Только снизив до разумного минимума контакты друг с другом, мы сможем свести на нет возможность передачи этой инфекции от больных к здоровым. Именно на это направлен указ, который я подписал в этот понедельник, – подчеркнул Александр Усс. – Он связан с введением особого режима работы наших дошкольных учреждений. Университеты и школы переходят на дистанционные формы обучения. Такие же рекомендации связаны с проведением массовых мероприятий. Большинство из них отменяется». Губернатор также напомнил о том, что руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности рекомендовано уменьшить количество персонала на рабочих местах до того уровня, который является минимально достаточным, а также оказать содействие всем работникам в получении отпусков. Александр Усс порекомендовал всем красноярцам воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей, использовать все доступные средства гигиены. «Тем, кто планирует отпуска, советую ещё раз подумать, правильно ли вы поступаете, уезжая за границу. Поскольку абсолютное большинство случаев заражения на территории России являются завозными. Не нужно подвергать дополнительному риску здоровье близких и окружающих. В проблемной зоне находятся наши пожилые красноярцы. Я обращаюсь с просьбой к гражданам и к представителям социальных служб сделать всё для того, чтобы пожилые люди могли приобретать не выходя из дома продукты питания, лекарства, решать любые проблемы, минимально контактируя с незнакомыми людьми. Мы будем наблюдать за ситуацией и вводить дополнительные ограничения, если это потребуется. Прошу всех отнестись к этому с пониманием. Сегодня ситуация такова, что только за счёт солидарности и ответственности всех и каждого мы сможем с минимальными сложностями пройти этот неоднозначный период. Мы будем делать всё для этого возможное. И я уверен, что всё у нас получится», – сказал Александр Усс. Фото krskstate.ru

Просмотров:119 Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона в связи с распространением в России новой вирусной инфекции. Глава территории рассказал о мерах, которые проводятся для предупреждения завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции, а также сообщил о нескольких рекомендациях.«Как вы знаете, 28 января мною был принят комплексный план по предотвращению на территории Красноярского края этой эпидемии. Должен сказать, что все составляющие плана выполнены на хорошем уровне. Укреплена материально-техническая база наших медицинских учреждений. Дополнительно проинструктирован персонал, который может работать в случае осложнения ситуации. Также проверено более тысячи наших земляков на наличие или отсутствие новой вирусной инфекции. С реальной угрозой мы столкнулись в прошлые выходные. Выявлен один достоверный случай заболевания, трое красноярцев находят под подозрением. Есть высокая вероятность, что этот диагноз у них подтвердится», – сказал Александр Усс.Он также добавил, что около 360 человек находятся под наблюдением медиков по месту жительства. По словам главы региона, у специалистов есть обоснованная уверенность в том, что абсолютное большинство этих людей будут признаны здоровыми.«Сегодня в мире нет медицинских средств, которые бы обеспечивали сдерживание этой инфекции. Поэтому ключ к решению этой проблемы находится не в руках медиков и не в руках власти. Он находится в наших с вами руках, всех граждан. Только снизив до разумного минимума контакты друг с другом, мы сможем свести на нет возможность передачи этой инфекции от больных к здоровым. Именно на это направлен указ, который я подписал в этот понедельник, – подчеркнул Александр Усс. – Он связан с введением особого режима работы наших дошкольных учреждений. Университеты и школы переходят на дистанционные формы обучения. Такие же рекомендации связаны с проведением массовых мероприятий. Большинство из них отменяется».Губернатор также напомнил о том, что руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности рекомендовано уменьшить количество персонала на рабочих местах до того уровня, который является минимально достаточным, а также оказать содействие всем работникам в получении отпусков.Александр Усс порекомендовал всем красноярцам воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей, использовать все доступные средства гигиены.«Тем, кто планирует отпуска, советую ещё раз подумать, правильно ли вы поступаете, уезжая за границу. Поскольку абсолютное большинство случаев заражения на территории России являются завозными. Не нужно подвергать дополнительному риску здоровье близких и окружающих. В проблемной зоне находятся наши пожилые красноярцы. Я обращаюсь с просьбой к гражданам и к представителям социальных служб сделать всё для того, чтобы пожилые люди могли приобретать не выходя из дома продукты питания, лекарства, решать любые проблемы, минимально контактируя с незнакомыми людьми. Мы будем наблюдать за ситуацией и вводить дополнительные ограничения, если это потребуется. Прошу всех отнестись к этому с пониманием. Сегодня ситуация такова, что только за счёт солидарности и ответственности всех и каждого мы сможем с минимальными сложностями пройти этот неоднозначный период. Мы будем делать всё для этого возможное. И я уверен, что всё у нас получится», – сказал Александр Усс.Фото krskstate.ru