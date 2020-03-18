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18 марта 2020, 17:03



Норильск станет точкой съёмок сериала от ivi Originals.

«Новый сериал в комедийном жанре расскажет о жизни бывшего мотогонщика, который, став запойным алкоголиком, подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь. Съёмки картины пройдут в четырёх городах России: Мурманске, Кировске, Норильске и Москве», - сообщает портал. Фото пресс-службы ivi.

Просмотров:125 Информация размещена на интернет-портале adindex.ru. Видеосервис ivi сообщил о старте съёмок собственного художественного сериала. Как объяснил генеральный продюсер ivi Originals Давид Кочаров, это первая картина собственного продакшена в линейке компании. Продюсером шоу выступила Тина Канделаки.«Новый сериал в комедийном жанре расскажет о жизни бывшего мотогонщика, который, став запойным алкоголиком, подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь. Съёмки картины пройдут в четырёх городах России: Мурманске, Кировске, Норильске и Москве», - сообщает портал.Фото пресс-службы ivi.