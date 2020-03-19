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19 марта 2020, 10:28

Глава города подписал распоряжение о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Норильске.


На основании Указа губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг принято решение приостановить до 31 марта 2020 года массовые мероприятия, деятельность культурно-досуговых учреждений, публичную демонстрацию фильмов, обслуживание посетителей в библиотеках, в спортивных учреждениях, допуск посетителей в музейные и выставочные залы.
Кроме того, до конца месяца приостановлены занятия в клубных формированиях детей, пожилых людей, университета «Активное долголетие», спортивных секциях, абонементных спортивных группах.
Временно прекращена продажа абонементов на занятия в платных группах, организованных в муниципальных учреждениях.
Дошкольные образовательные учреждения продолжают функционировать в режиме усиленных мер по уборке, проветриванию, дезинфекции помещений, регулярного контроля за температурой тела детей и сотрудников детских садов.
Полный текст распоряжения опубликован на сайте norilsk-city.ru.

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