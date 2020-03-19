Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42922

19 марта 2020, 10:50



Смысла в закупке продуктов на много месяцев вперёд нет. Дефицита товаров не предвидится.

Об этом сообщили представители торговых сетей на совещании при главе города Норильска. Спрос на товары длительного хранения действительно несколько повысился за последние два дня, отмечают предприниматели. Основной интерес для норильчан представляют консервы, крупы, макароны, замороженное мясо, питьевая вода, а также предметы личной гигиены. Однако предприниматели единодушны: полки, как и склады, не пустуют, дефицита нет, перебоев с поставками также не будет. «Вчера прорабатывали моменты на дозаказы на случай серьёзного обострения ситуации. У нас есть запасы на срок до 3,5 месяцев – они всегда закладываются на межнавигационную паузу. Закладка продолжается и сейчас. Будем корректировать закупки в соответствии со спросом», - сообщил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов (ТС «Подсолнух») Сергей Ткаченко. Директор торговой сети «Океан» Иосиф Дзамашвили также дал благоприятные прогнозы. «Продуктов достаточно, рост цен не планируем (за исключением нескольких групп биржевых товаров). У нас есть запасы продуктов длительного хранения на несколько месяцев вперёд – хватит до начала периода навигации. Единственное, что у нас не столь большие запасы скоропортящихся продуктов, например, овощей. Примерно на полтора месяца. Однако мы не предвидим перебоев с их поставкой», - отметил он. О том, что продукция местного производства не исчезнет, рассказала директор по развитию группы компаний «Жар. Птица» Альбина Ефименко. «Мы наблюдаем за ситуацией ежедневно. Полки не пустеют. «МПК» работает в усиленном режиме, все понимают ситуацию. Местная продукция изготавливается постоянно. К слову, режим покупок у людей несколько перестроился не только в связи с опасением коронавируса, но и с уже принятыми мерами. Например, школьники сейчас остались дома, родители начали брать, например, не половину килограмма колбасы, а целый килограмм. И даже с учётом этого дефицита нет и не будет». Стоит отметить, несмотря на благоприятные прогнозы, ситуация остаётся на контроле. Глава города Норильска Ринат Ахметчин сообщил, что лично объездил торговые точки города, чтобы убедиться в отсутствии дефицита. При этом он подчеркнул: если у предпринимателей возникнут любые трудности с закупкой товаров и обеспечением норильчан продуктами, они могут обратиться в городскую администрацию. Ситуация, которая сегодня наблюдается в некоторых магазинах города с пустыми торговыми полками, связана с тем, что не все магазины успевают их оперативно обновлять. Это носит исключительно временный характер и никак не связано с отсутствием продовольствия в городе. Оснований для паники и высокого ажиотажа нет. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:157 Об этом сообщили представители торговых сетей на совещании при главе города Норильска.Спрос на товары длительного хранения действительно несколько повысился за последние два дня, отмечают предприниматели. Основной интерес для норильчан представляют консервы, крупы, макароны, замороженное мясо, питьевая вода, а также предметы личной гигиены. Однако предприниматели единодушны: полки, как и склады, не пустуют, дефицита нет, перебоев с поставками также не будет.«Вчера прорабатывали моменты на дозаказы на случай серьёзного обострения ситуации. У нас есть запасы на срок до 3,5 месяцев – они всегда закладываются на межнавигационную паузу. Закладка продолжается и сейчас. Будем корректировать закупки в соответствии со спросом», - сообщил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов (ТС «Подсолнух») Сергей Ткаченко.Директор торговой сети «Океан» Иосиф Дзамашвили также дал благоприятные прогнозы.«Продуктов достаточно, рост цен не планируем (за исключением нескольких групп биржевых товаров). У нас есть запасы продуктов длительного хранения на несколько месяцев вперёд – хватит до начала периода навигации. Единственное, что у нас не столь большие запасы скоропортящихся продуктов, например, овощей. Примерно на полтора месяца. Однако мы не предвидим перебоев с их поставкой», - отметил он.О том, что продукция местного производства не исчезнет, рассказала директор по развитию группы компаний «Жар. Птица» Альбина Ефименко.«Мы наблюдаем за ситуацией ежедневно. Полки не пустеют. «МПК» работает в усиленном режиме, все понимают ситуацию. Местная продукция изготавливается постоянно. К слову, режим покупок у людей несколько перестроился не только в связи с опасением коронавируса, но и с уже принятыми мерами. Например, школьники сейчас остались дома, родители начали брать, например, не половину килограмма колбасы, а целый килограмм. И даже с учётом этого дефицита нет и не будет».Стоит отметить, несмотря на благоприятные прогнозы, ситуация остаётся на контроле. Глава города Норильска Ринат Ахметчин сообщил, что лично объездил торговые точки города, чтобы убедиться в отсутствии дефицита. При этом он подчеркнул: если у предпринимателей возникнут любые трудности с закупкой товаров и обеспечением норильчан продуктами, они могут обратиться в городскую администрацию.Ситуация, которая сегодня наблюдается в некоторых магазинах города с пустыми торговыми полками, связана с тем, что не все магазины успевают их оперативно обновлять. Это носит исключительно временный характер и никак не связано с отсутствием продовольствия в городе. Оснований для паники и высокого ажиотажа нет.Фото Владимира Макушкина