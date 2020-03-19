Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42923

19 марта 2020, 11:37



Красноярские медики подозревают заболевание коронавирусом ещё у 4 пациентов. Все изолированы и находятся под наблюдением медиков.

На территории Красноярского края продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Люди, прибывшие менее 14 дней назад из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проходят лабораторное обследование по медицинским показаниям – есть признаки респираторных заболеваний. Под медицинским наблюдением на дому находятся 510 человек. В крае обследовано 1 253 человека. По состоянию на 8 часов 19.03.2020 зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя г. Красноярска, по 4 случаям ожидаются результаты анализа. Эти пациенты вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Сейчас они изолированы, получают необходимое лечение и находятся под наблюдением. Заболевание протекает в лёгкой форме. Работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию продолжается. Управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения по Красноярскому краю рекомендуют соблюдать меры личной профилактики и воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Возвращающимся оттуда гражданам следует сразу же обращаться: - на горячую линию 8(391)226-89-94 и оставаться дома (по месту пребывания); - на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8- 800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь.

Просмотров:149 На территории Красноярского края продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Люди, прибывшие менее 14 дней назад из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проходят лабораторное обследование по медицинским показаниям – есть признаки респираторных заболеваний. Под медицинским наблюдением на дому находятся 510 человек. В крае обследовано 1 253 человека.По состоянию на 8 часов 19.03.2020 зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя г. Красноярска, по 4 случаям ожидаются результаты анализа. Эти пациенты вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Сейчас они изолированы, получают необходимое лечение и находятся под наблюдением. Заболевание протекает в лёгкой форме. Работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию продолжается.Управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения по Красноярскому краю рекомендуют соблюдать меры личной профилактики и воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Возвращающимся оттуда гражданам следует сразу же обращаться:- на горячую линию 8(391)226-89-94 и оставаться дома (по месту пребывания);- на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8- 800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики.При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь.