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19 марта 2020, 12:42



«Заполярка» привезла в Норильск часть архивов недавно ушедшего писателя и журналиста Сергея Щеглова-Норильского.



Просмотров:98 Замечательный подвижник, в юности он был безвинным узником Норильлага, а после освобождения, получив диплом инженера, возглавил в посёлке Норильск завод по производству взрывчатых веществ и кислорода. Рабкор «Заполярной Правды» с первых её номеров участвовал в создании литературного объединения при городской газете. В Туле, куда переехал по состоянию здоровья в начале 1960-х, написал немало книг и статей о выдающихся норильчанах, создал Тульское отделение общества «Мемориал», которым руководил до недавнего времени. Летом 2018 года «Заполярка», навестив мастера в Туле, рассказала норильчанам о том, что он работает над автобиографическим произведением «Гнев и смирение». К сожалению, задуманная книга не была завершена, но вышла в свет последняя документально-публицистическая повесть о жизни и творчестве друга автора современного поэта и мыслителя Владимира Лазарева. Спецкор «ЗП» побывала в Москве у родственников ушедшего коллеги, которые передали в Норильск это издание, фрагмент рукописи романа «Гнев и смирение», а также материалы, посвящённые писателям и истории литературного объединения Норильска. Они будут храниться в публичной библиотеке, где в апреле планируют провести вечер памяти Сергея Щеглова-Норильского и презентовать его последнюю книгу.