Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42925

19 марта 2020, 13:29



Мошенники «мутируют»: граждан предупреждают о псевдо-медиках, стремящихся нажиться на панике.

«В сети «Интернет» появились сообщения о том, что якобы сотрудники медицинских учреждений звонят гражданам, называют их данные и предлагают провести некие услуги на дому по устранению инфекции. Будьте бдительны. Это мошенники. Относитесь разумно к непроверенной информации», - призывают в ведомстве. Задать все интересующие вопросы о коронавирусе, работе служб и мерах профилактики можно на круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53.

Просмотров:100 Соответствующая информация опубликована на сайте минздрава Красноярского края kraszdrav.ru.«В сети «Интернет» появились сообщения о том, что якобы сотрудники медицинских учреждений звонят гражданам, называют их данные и предлагают провести некие услуги на дому по устранению инфекции. Будьте бдительны. Это мошенники. Относитесь разумно к непроверенной информации», - призывают в ведомстве.Задать все интересующие вопросы о коронавирусе, работе служб и мерах профилактики можно на круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53.