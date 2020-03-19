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19 марта 2020, 13:30

Уже этим летом оформить муниципальные меры соцподдержки можно будет через МФЦ.


Этот вопрос поднимался на комиссии по социальной политике городского Совета депутатов. По словам директора муниципального казённого учреждения «Управление социальной политики» Светланы Бабуриной, процесс разделения ведомств, оказывающих социальную поддержку населению, благополучно перешёл через пиковую фазу. Она наблюдалась в январе, когда жители города не могли сориентироваться, куда именно им обращаться за теми или иными мерами соцподдержки.
- Все возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке. Да, на сегодняшний день, может быть, не для всех наших заявителей понятна схема, но, по крайней мере, уже такого ажиотажа и негатива со стороны населения не наблюдается.
МКУ «Управление социальной политики» ведёт приём граждан на Советской, 14. Определённые сложности возникли у жителей районов Талнах и Кайеркан, куда специалисты выезжают только по вторникам. Эту проблему планируется решить к лету этого года, когда появится возможность подавать документы через многофункциональные центры.
Также депутаты обсудили вопрос о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан. В частности, администрация города предлагает в 2020 году поощрить бесплатными путёвками во всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае, норильчан в возрасте от 10 до 17 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, и участников творческих коллективов. Речь идёт о школьниках, добившихся успехов в творческой деятельности и проявивших выдающиеся способности в сфере культуры и искусства. Отбор ребят будет проводиться в соответствии с критериями, определёнными администрацией города.
Помимо этого, планируется внести корректировки в муниципальную программу «Содействие занятости населения»: более 2 млн рублей направят на организацию 5 ставок для временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан.
Предложенные изменения были одобрены членами депутатской комиссии.
Фото Ирины Яринской
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