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19 марта 2020, 14:07



Судьба дома на Комсомольской, 20, решена. Здание не подлежит восстановлению, его снесут.

Здание снесут вместо запланированного ранее дома на Лауреатов, 31, поскольку тут ситуация не терпит отлагательства. А вот снос Надеждинской, 19, в Кайеркане остаётся в силе. На организацию этой работы в бюджет заложено 400 тысяч рублей. По словам Константина Купреенко, начальника управления городского хозяйства, для дома на Комсомольской, 20, власти города сделали всё возможное. Рассматривались вопросы усиления фундамента и сохранения дома полностью, отсечения только проблемного подъезда, который «проседает» и тянет за собой весь дом. Совсем недавно здание было включено в программу реновации жилья в Норильске. Однако последние исследования краевых специалистов показали, что спасти дом нельзя. Дело в том, что, во-первых, грунты, на которых стоит здание, стали пористыми и не выдерживают нагрузку. Это видно по участку дороги улицы Комсомольской, которая за последнее время дала серьёзную усадку. Во-вторых, при строительстве дома был допущен ряд нарушений: несущие перегородки фундамента практически вдвое тоньше, чем предусмотрено проектом, а свайные основания заложены недостаточно глубоко. Это не даёт дому ни малейшего шанса на восстановление. Помимо этого, депутаты согласовали выделение из бюджета дополнительно около 16,9 миллиона рублей на ремонт фасадов на ул. Таймырской, 1, 3, в связи с многочисленными жалобами жильцов на продуваемость стеновых панелей. Более 4 млн рублей планируют выделить на выполнение проектных работ по усилению конструкций фундамента (1 здание), оснащению 17 МКД автоматизированными тепловыми пунктами (29 тепловых пунктов), ремонту крыльца (1 здание), замене междуэтажных, цокольных и чердачных балочных перекрытий (2 помещения), ремонту мягких и металлических кровель на 10 МКД, ремонту системы теплоснабжения в 11 МКД. Кроме того, дополнительно из средств краевого бюджета на ремонт квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении совершеннолетия выделено 12,2 млн рублей. В целом в 2020 году для данной категории граждан запланировано отремонтировать 30 квартир. Фото Ирины Яринской

Просмотров:100 Сегодня этот вопрос рассмотрели на комиссии по городскому хозяйству, которая предваряет грядущую 24 марта сессию НГСД. Речь об аварийном жилом доме шла в контексте корректировки муниципальной программы в сфере ЖКХ.Здание снесут вместо запланированного ранее дома на Лауреатов, 31, поскольку тут ситуация не терпит отлагательства. А вот снос Надеждинской, 19, в Кайеркане остаётся в силе. На организацию этой работы в бюджет заложено 400 тысяч рублей.По словам Константина Купреенко, начальника управления городского хозяйства, для дома на Комсомольской, 20, власти города сделали всё возможное. Рассматривались вопросы усиления фундамента и сохранения дома полностью, отсечения только проблемного подъезда, который «проседает» и тянет за собой весь дом. Совсем недавно здание было включено в программу реновации жилья в Норильске. Однако последние исследования краевых специалистов показали, что спасти дом нельзя. Дело в том, что, во-первых, грунты, на которых стоит здание, стали пористыми и не выдерживают нагрузку. Это видно по участку дороги улицы Комсомольской, которая за последнее время дала серьёзную усадку. Во-вторых, при строительстве дома был допущен ряд нарушений: несущие перегородки фундамента практически вдвое тоньше, чем предусмотрено проектом, а свайные основания заложены недостаточно глубоко. Это не даёт дому ни малейшего шанса на восстановление.Помимо этого, депутаты согласовали выделение из бюджета дополнительно около 16,9 миллиона рублей на ремонт фасадов на ул. Таймырской, 1, 3, в связи с многочисленными жалобами жильцов на продуваемость стеновых панелей.Более 4 млн рублей планируют выделить на выполнение проектных работ по усилению конструкций фундамента (1 здание), оснащению 17 МКД автоматизированными тепловыми пунктами (29 тепловых пунктов), ремонту крыльца (1 здание), замене междуэтажных, цокольных и чердачных балочных перекрытий (2 помещения), ремонту мягких и металлических кровель на 10 МКД, ремонту системы теплоснабжения в 11 МКД.Кроме того, дополнительно из средств краевого бюджета на ремонт квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении совершеннолетия выделено 12,2 млн рублей. В целом в 2020 году для данной категории граждан запланировано отремонтировать 30 квартир.Фото Ирины Яринской