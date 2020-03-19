Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42928

19 марта 2020, 14:35



«Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии - по номеру 34-34-80.

Просмотров:92 27 марта с 14.00 до 15.00 гостем прямой линии станет руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе. Он расскажет о готовности поликлинических служб Норильска не допустить распространение инфекции COVID-19, а также о работе городских медучреждений.Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии - по номеру 34-34-80.