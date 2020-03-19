Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42929

19 марта 2020, 15:06



Открыт приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов и патриотических видеороликов «Патриотизм в моём сердце».

Конкурс разработан Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» и проводится в рамках социально значимого проекта «Память жива», направленного на сохранение исторической памяти. ⠀ К участию приглашается молодёжь в возрасте от 15 до 25 лет – участники общественных организаций и объединений патриотической направленности, обучающиеся в образовательных организациях. ⠀ Конкурс проводится по двум номинациям: - «Социально значимые проекты» (как реализованные, так и нет); - «Патриотический видеоролик» («Я – патриот», «О героях былых времён», «Мы – наследники Великой Победы»). ⠀ Заявки принимаются до 15 апреля. Положение и форму заявки можно скачать в группе Молодёжного центра в сети «ВКонтакте», в разделе «Документы». ⠀ Более подробная информация о конкурсе по телефону 46-01-74 (специалист по работе с молодёжью Юшкова Дарья Андреевна). Фото Ирины Яринской

Просмотров:73 Конкурс разработан Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» и проводится в рамках социально значимого проекта «Память жива», направленного на сохранение исторической памяти.К участию приглашается молодёжь в возрасте от 15 до 25 лет – участники общественных организаций и объединений патриотической направленности, обучающиеся в образовательных организациях.Конкурс проводится по двум номинациям:- «Социально значимые проекты» (как реализованные, так и нет);- «Патриотический видеоролик» («Я – патриот», «О героях былых времён», «Мы – наследники Великой Победы»).Заявки принимаются до 15 апреля. Положение и форму заявки можно скачать в группе Молодёжного центра в сети «ВКонтакте», в разделе «Документы».Более подробная информация о конкурсе по телефону 46-01-74 (специалист по работе с молодёжью Юшкова Дарья Андреевна).Фото Ирины Яринской